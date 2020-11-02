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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:
احتفلت اليوم درة بعقد قرانها على المهندس هاني سعد، في الجونة وسط عدد قليل من الأصدقاء والأقارب.
ارتدت درة فستاناً طويلاً باللون الأبيض بقصة الميرماد، مزينا بالدانتيل الشفاف من الجانبين من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.
واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين مع ماكياجًا ناعماً بدرجات ألوان النيود.
واعتمدت إكسسوارات أنيقة مكونة من كولية ناعم وخاتم بتصميم رقيق.
بلغ سعر الفستان 3205 دولار، أي ما يعادل 51 ألف جنيه مصري.
كانت هذه تفاصيل خبر سعر صادم لتكلفة فستان درة في حفل زفافها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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