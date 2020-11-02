ملكة جمال مصر 2020.. 7 معلومات وأبرز إطلالات نسمة عطا الله

محمد اسماعيل - القاهرة - نجحت نسمة عطا الله في اقتناص لقب ملكة جمال مصر لعام 2020، متفوقة على 350 فتاة تقدمت للمنافسة من سبتمبر الماضي، تمت تصفيتهم خلال مراحل المسابقة المختلفة التي أقيمت في ظل اجراءات وقائية استثنائية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وخلت المراحل الأولى من التصفيات من مشاركة الجمهور واقتصرت على المتسابقات ولجنة التحكيم، واختارت اللجنة، الفائزات من بين 22 متسابقة، تمت تصفيتهن إلى 12 متسابقة في الحفل الختاميـ بأحد فنادق القاهرة الكبرى برئاسة دكتور أمال رزق.

وضمت اللجنة التي ترأستها الدكتورة آمال رزق، مصمم الأزياء أحمد مغازي، سفير النوايا الحسنة روى فرناندس، ودكتور محمد نجم، والكاتبة وفاء ماهر، والفنان تامر فرج، والفنان فيراس سعيد، والفنانة ريم البارودي، وسفير صربيا.

وفي هذا الصدد نستعرض أبرز 7 معلومات عن ملكة جمال مصر 2020، نسمة عطا الله.

- تجيد اللغة الإنجليزية.

- تبلغ من العمر 26 عامًا.

- تعمل في مجال العلاقات العامة.

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- تخصصت في إدارة الأعمال خلال الدراسة.

- تهتم بالسياحة والترويج لها وهو ما يظهر عبر صفحتها على إنستجرام.

- تنوي استخدام لقب ملكة جمال مصر للتركيز على القضايا المهمة التي تخدم بلادها، وسوف تعمل على الفور للفت الأنظار وحل هذه القضايا، كما صرحت بعد فوزها بالجائزة.

- أكدت أنها استفادت من المسابقة في تكوين العديد من العلاقات، كما استفادت من التعامل مع كافة المشاركات في المسابقة وتعلمت منهن الكثير من الأمور.

وظهرت نسمة عطا الله خلال حفل تتويج ملكة جمال مصر، مساء أمس الأحد، بفستان أبيض ميرماد طويل، مزينا بالكامل بالتطريزات، بقصة كب.

واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على إحدى الجانبين، مع ماكياجًا ناعماً بدرجات الألوان النيود.