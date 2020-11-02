آخرها فستان فرحها في الجونة.. أبرز إطلالات "درة" الساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل الفنانة درة، بزفافها على هاني سعد، في مدينة الجونة، في حفل يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين.

خطفت درة الأنظار في حفل زفافها إذ ارتدت فستانًا طويلاً باللون الأبيض بقصة الميرماد، مزينًا بالدانتيل الشفاف من الجانبين من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.

واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين مع ماكياجٍ ناعمٍ بدرجات ألوان النيود.

واعتمدت إكسسوارات أنيقة مكونة من كوليه ناعم وخاتم بتصميم رقيق.

واعتادت درة دائمًا خطف الأنظار بارتداء أزياء أنيقة ومناسبة لها، وأن تحصل على لقب ملكة الريد كاربت.

وفيما يلي أبرز إطلالاتها التي ظهرت بها في العديد من المناسبات والمهرجانات.

بفستان أسود:

اعتمدت درة في إحدى إطلالاتها على ارتداء فستان أسود منفوش جاء بصحية v من عند الصدر.

فستان أزرق:

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وفي إطلالة أخرى اعتمدت فستانًا أزرق ملكيًا مخمليًا بصحية ستوماك بتصميم كروس عند الصدر.

فستان أبيض:

لفتت درة الأنظار إليها عند ظهورها بفستان أبيض قصير من الجوبير المزين بالورد والنقوش المختلفة من تصميمها.

فستان ختام الجونة:

تألقت درة في حفل ختام مهرجان الجونة بدورته الرابعة، وهي ترتدي فستانًا أوف وايت مزينًا بشكل مروحي به رسومات إسلامية بألوان الأسود والسيلفر من تصميم بيت أزياء توني ورد.

فستان فوشيا:

تعتمد درة بشكل كبير على الفساتين المنفوشة ومن ضمنها فستان فوشيا ارتدته في مهرجان الجونة العام الماضي.

طقم كلاسيك:

تصدرت درة غلاف مجلة فوج النسخة العربية وهي ترتدي طقم كلاسيك، عبارة عن شميز أوف وايت، وجيبة جلد بليسيه، مع جاكيت جلد أسود.