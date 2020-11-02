درة تخطف الأنظار في حفل زفافها بإطلالة ساحرة

محمد اسماعيل - القاهرة - تحتفل الفنانة درة، اليوم الاثنين، بحفل زفافها على المهندس المعمارى هانى سعد، في مدينة الجونة، فى جو عائلي يقتصر على الأهل وبعض الأصدقاء المقربين فقط.
ارتدت درة فستانًا طويلاً باللون الأبيض بقصة الميرماد، مزينًا بالدانتيل الشفاف من الجانبين من توقيع مصمم الأزياء العالمي زهير مراد.
واختارت تصفيفة الشعر الويفي المنسدل على الجانبين مع ماكياجٍ ناعمٍ بدرجات ألوان النيود.
واعتمدت إكسسوارات أنيقة مكونة من كوليه ناعم وخاتم بتصميم رقيق.
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