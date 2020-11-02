صيحات مكياج للشتاء تستحق التجربة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - قد يكون الشتاء فصلاً كئيباً ومملاً، لذلك يشكل الوقت المناسب لتجربة صيحات مكياج جديدة تتميز بالجرأة، لا سيما أنه يسهل خلاله اعتماد أساليب مكياج قوية تثبت لوقت طويل بعيداً عن التعرق الذي يسبب سيلان المكياج، مثل مكياج السموكي الملون النابض بالحياة والأيلاينر الجريء والهايلايتر الدافئ والروج الأحمر الناري...

وفي هذا المقال، نرصد لك صيحات مكياج شتوية تستحق التجربة.



أيلاينر مسحوب وروج أحمر

الأيلاينر المسحوب والروج الأحمر



يعد الأيلاينر الأسود المسحوب الى خارج العين والرموش الطويلة مع الروج الأحمر الغلوسي مزيجاً رائعاً لهذا الشتاء، يمنح المرأة إطلالة أنثوية رائعة الجمال، كونه يبرز العينين ويجعل الشفاه بارزة وساحرة، إضافة الى أنه يتناغم مع جميع ألوان البشرة.

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مكياج عيون زهري غلوسي

مكياج العيون الزهري الغلوسي



إن مكياج العيون الزهري الغلوسي خيار رائعاً للنساء اللواتي يستخدمن الكمامة، فمن جهة يسلط الانتباه على العينين، ومن جهة أخرى يمنح المرأة إطلالة مشرقة وحيوية في الأجواء الباردة والكئيبة. بإمكانك اعتماد هذا المكياج بمفرده، أو الى جانب أحمر شفاه وردي خفيف.

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مكياج سموكي باللون البنفسجي

مكياج عيون سموكي باللون البنفسجي



إذا كنت ترغبين في مكياج حيوي نابض بالحياة، ابتعدي عن الألوان الداكنة، واعتمدي مكياج عيون سموكي بتدرجات البنفسجي الفاتحة والداكنة، بحيث تظللين عينيك بها بأسلوب السموكي. واختاري الى جانبه البلاش البارز وأحمر الشفاه النيود القريب الى لون البشرة.

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مكياج شفاه داكن

مكياج الشفاء الداكن



تعود موضة مكياج التسعينات بقوة هذا الشتاء، حيث أن الروج الداكن المات سيكون من أبرز صيحات المكياج خلال هذا الموسم، خصوصاً باللون البني. حددي شفاهك أولاً بقلم كونتور بني داكن، واملئي شفتيك بالروج البني بدرجة أفتح قليلاً. واعتمدي الى جانبه مكياج عيون خفيفاً يرتكز على الماسكرا فقط.

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هايلايتر دافئ

الهايلايتر الدافئ



لا يقتصر الهايلايتر الدافئ على فصل الصيف، فهو سيكون موضة مكياج رائجة لهذا الشتاء أيضاً. لذلك، أيقظي وجهك بالهايلايتر الدافئ بلمسة لامعة قليلاً والقليل من الكونتور البودرة، وأقرنيه بطبقات عدة من الماسكرا والروج النيود بلون قريب الى لون بشرتك.

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مكياج عيون نيون

مكياج عيون نيون



احتفظي بصيحة مكياج العيون النيون لأكثر أيام الشتاء حزناً وكآبة، فهو يبث فيك البهجة والحيوية على الفور. طبقي في البداية ظلال العيون البنفسجية الفاتحة على كامل الجفن العلوي، من ثم ارسمي خطي أيلاينر على الجفن العلوي باللونين الأخضر النيون والأسود.

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