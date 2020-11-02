أفضل كريم مرطب للبشرة لخريف وشتاء ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - مع تغيُّر حالة الطقس الحالي أثناء دخول فصل الخريف واقتراب الشتاء وتحوُّل درجات الحرارة من الدفء إلى البرودة، بالطبع يختلف نمط العناية بالبشرة الخاص بك بشكل أو بآخر، ولأن كريم ترطيب البشرة يُعتبر من أهم الخطوات التي لا يمكنك الاستغناء عنها إطلاقًا، فلا بد من أن تختاري الأنواع الأنسب لبشرتك وللموسم؛ فللخريف والشتاء أنت بحاجة إلى كريمات الترطيب الكثيفة، وفيما يلي سنعرِّفك على أفضلها؛ لتحصلي على نتيجة مُرْضِيَة.



كريم LE LIFT من شانيل

كريم LE LIFT من شانيل



ابتكرت شانيل كريمًا لتنعيم البشرة وشدّها، ويتوفر بثلاث تركيبات:Crème Fine وCrème وCrème Riche ؛ لتتسم هذه التركيبات الثلاثة بامتزاجها المثالي مع البشرة، لتجربة حسية فريدة، وهو مثالي لتنعيم البشرة وخلوها من التجاعيد في الخريف والشتاء، كما يعمل على تنشيط أنسجة البشرة، ويحفز دوران الدم في الأوعية الدقيقة.

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كريم Elizabeth Arden Eight Hour Cream Skin Protectant

كريم Elizabeth Arden Eight Hour Cream Skin Protectant



هذا الكريم مرطب متعدد المهام، يستحق أن يكون بداخل حقيبتك دائمًا، ويمكنكِ استخدامه لترطيب بشرة الوجه والأماكن الجافة والخشنة من الجسم، فهو مثالي لاستعادة ترطيب وتنعيم البشرة الجافة، مما يجعله من المنتجات المثالية للعناية بجمالك خلال فصل الشتاء، وينصح به العديدُ من خبراء التجميل على مستوى العالم للحفاظ على نضارة البشرة وتجنُّب التشققات، كما أنه ممتاز لتهدئة البشرة بعد إزالة الشعر، ومناسب لجميع أنواع البشرة.



كريم VICHY Aqualia Thermal Rich Cream

كريم VICHY Aqualia Thermal Rich Cream



ما يميّز كريم مرطب فيشي الطبي أنه يحتوي على المياه وحمض الهيالورونيك، وبالتالي يعمل على منح البشرة الانتعاش والنضارة، كما يحارب الخطوط الرفيعة فيها، ويؤمِّن لكِ ترطيبًا لمدّة لا تقل عن 48 ساعة، كما يحمي بشرتكِ من الجفاف الناتج عن التلوّث والتوتُّر النفسي.

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كريم مرطب بفيتامين E من The Body Shop

كريم مرطب بفيتامين E من The Body Shop



يُعد كريم فيتامين E المرطب من The Body Shop من المنتجات الأكثر مبيعًا، حيث يرطِّب الوجه بسهولة، وذلك بامتصاص البشرة له ليحميها ويحفظ الرطوبة داخلها لترطيب يدوم طوال اليوم، كما يجعل البشرة منتعشة وناعمة كالحرير، لتظهري بإطلالة أكثر إشراقًا خلال فصلي الخريف والشتاء، ويحتوي هذا الكريم على فيتامين E وحمض الهيالورونيك وزيت بذرة القمح لترطيب البشرة وتقليل جفافها، فاستخدميه كجزء من برنامج العناية بالبشرة الخاص بك وستلاحظين الفرق.



كريم اليدين بزبدة الشيا من The Body Shop

كريم اليدين بزبدة الشيا من The Body Shop



يُعد هذا المنتج من كريمات اليدين المثالية في الشتاء؛ حيث يوفِّر لك ترطيبًا مبهرًا غنيًّا برائحة الشيا وتركيبة "جل" كريمي خفيفة وسريعة الامتصاص، ليساعد على تنعيم وحماية اليدين، ويتكون هذا الكريم من الجلسرين المرطب وزيت اللوز الحلو وصوديوم بولي أكريليت، بالإضافة إلى زيت جليكاين وزبدة الشيا والعديد من الفيتامينات والمواد التي ستمنحك بشرة ناعمة خالية من التشقُّقات في الشتاء.

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