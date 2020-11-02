كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - تهتم النساء -بمختلف أعمارهن- بتفاصيل جمالهن بشكل كبير، ولأننا نحرص على جمال بشرتك وإطلالتك نُعرفك فيما يلي على أبرز فوائد ماسك الزبادي والشوفان والعسل، التي ترغبين بالتأكيد في تجربته لتحصلي على بشرة صحية ومثالية تُظهرك بإطلالة مشرقة.



فوائد الزبادي والشوفان والعسل للبشرة

الزبادي والشوفان والعسل للبشرة



الزبادي من مشتقات الحليب التي تتميز بفائدة كبيرة لصحة الجسم وحمايته من الأمراض المختلفة، إضافة إلى فوائده التجميلية، سواء عن طريق تناوله أو استعماله مع غيره من المواد في الخلطات والوصفات المختلفة، حيث يعتبر مُرطبًا مثاليًّا للوجه ويساعد في زيادة نضارة البشرة وتفتيحها، كما يعمل على توحيد لون البشرة ويحميها من أضرار الأشعة الفوق بنفسجية، ويقلل من ظهور التجاعيد وعلامات التقدُّم في العمر، إلى جانب محاربة مشكلة حَب الشباب والمساعدة في علاج أمراض الجلد الالتهابية.

الشوفان والعسل



أما الشوفان فهو من الحبوب المشهورة والمعروفة بقيمتها الغذائية العالية؛ وذلك لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والبروتينات، ولذلك يُستعمل في مجال التجميل والعناية بالبشرة، حيث يدخل في تحضير الكثير من الخلطات والوصفات، إذ يحافظ على ترطيب البشرة من خلال تكوين طبقة تساعد على احتفاظ الجلد بالماء، وهو مُطهّر طبيعي ولطيف للبشرة، ويعمل على تهدئتها وتغذيتها وتقشيرها، كما يقلل من جفاف البشرة ويحمي من تهيُّج الجلد، ويساعد على تقليل الالتهابات، وله كذلك عدة خصائص مضادة للأكسدة، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحة البشرة، ويناسب جميع أنواع البشرة بما في ذلك البشرة الحسَّاسة، كما يفيد من يعانون من مشاكل البشرة مثل الإكزيما وحَب الشباب والصدفية.



وعن العسل فيمتاز بمساهمته في علاج حَب الشباب والصدفية والإكزيما وتسريع عملية التئام وشفاء الجروح، ويعد مُقشِّرًا طبيعيًّا للبشرة، ويزيد من نضارتها، كما يساهم في تبييض البشرة وتقليل ظهور الندب، وبذلك يمتاز هذا القناع بتنقية البشرة، وتخليصها من الشوائب والخلايا الجلدية الميتة وعلاج مشاكل البشرة الدهنية؛ كالقضاء على الحبوب والبثور، وتقليل نسبة الإفرازات الزيتية التي تفرزها الغدد الدهنية، إلى جانب توحيد لون البشرة، وتخفيف البقع الداكنة وتقليل تهيُّج البشرة الحساسة وتنشيط الدورة الدموية، بالإضافة إلى تغذية البشرة، وإمدادها بالفيتامينات، وخاصة فيتامين هـ، ويعمل على تأخير ظهور التجاعيد والخطوط الرفيعة؛ لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تمنع انتشار الجذور الحرة وتضييق المسامات الواسعة، من خلال شد الجلد، كما يحمي الجلد من الحروق البسيطة ومن أضرار الأشعة فوق البنفسجية، ويرطب البشرة الجافة؛ لاحتوائه على بروتينات ومواد دهنية صحية.

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