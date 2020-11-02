- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - يعاني بعض النساء من حساسية العطور القوية في المساء خاصة، لذا وجود معطر للجسم بعد الاستحمام مهم جداً في هذه الحالة. طبعاً بوجود غسول الجسم بروائح عطرة، خفّت الحاجة إلى العطور، لهذا يتم اختيار بخاخات خفيفة لا تضايق رائحتها عند النوم، لكن بظلّ وجود الكمّ الهائل من أنواع البخاخات، كيف يمكنكِ اختيار واحدة؟ هنا سنساعدك باختيار أفضل معطر للجسم بعد الاستحمام:
Pure Grace: معطر للجسم بعد الاستحمام
العنوان العريض هنا: لا شيء يبدو أذكى من رائحة الصابون والماء. إذا كنتِ تفضلين رائحة خفيفة ونظيفة، ننصحك بهذا الرذاذ البسيط والمنعش. الكثيرات من مستخدماته يعتبرن أنّه علاج للروائح القوية، خاصة للمصابات بالصراع النصفي؛ رائحته نظيفة ومنعشة وخفيفة، بحيث تنبعث منه رائحة الصابون والماء النظيفين. هذا المعطر يحتوي على روائح البرغموت وزنبق الماء والخزامى والياسمين والموس.
تابعي المزيد: أفضل العطور الزهرية الملائمة ليوم الحب
Brazilian Crush: معطر للجسم بعد الاستحمام
من أسرار الجمال الأساسية للبرازيليات هي كونها شياروسا (sheh-rō-zah)، وهو ما يعني أن تكون دائماً صاحبة رائحة ذكية، من شروق الشمس إلى غروبها. معطّر Brazilian Crush هو المفضل لديهن، وهن يفضلنه لاحتوائه على روائح الفستق، الياسمين، الكراميل المملح، وخشب الصندل. هو معطر صيفي أكثر من شتوي، ولكن يمكن استخدامه في كل الفصول، ولا يحتوي على الكبريت.
Pink Chiffon: معطر للجسم بعد الاستحمام
هل ترغبين في الحصول على رذاذ للجسم ليس أنثويًا للغاية، لكن يجعلك تشعرين كأنثى عند استخدامه؟ Pink Chiffon هو الحل برائحة عطر جسم فريدة من نوعها، بحيث يصعب العثورعليها في أي مكان آخر. رائحته ناعمة جداً كطيف امرأة، ويتم تحديثه كل حين من دون أن يفقد رونقه وطابعه وعنوانه، ويمكن أن يُقدم هدية للصديقات، وهذا ما تفعله معظم مستخدمات هذا المعطّر للجسم.
Victoria’s Secret: معطر للجسم بعد الاستحمام
هل أنتِ مولعة بالروائح الحلوة؟ إذا أجبتِ بنعم، فأنتِ لا تحتاجين إلى مزيد من البحث. قد تكون هذه هي الرائحة التي تبحثين عنها طوال الوقت. قد يكون معطّر الجسم هذا خفيفًا، ولكن يمكن أن يساعد أيضًا في ترطيب الجلد. يحتوي على فيتامينات C و E. ومن المعروف أنّ هذه الفيتامينات جيدة للبشرة. يمكن أن يساعد فيتامين C في تعزيز نمو الخلايا ويمكن لفيتامين E أن يحافظ على مظهر البشرة شاباً لفترة طويلة من الزمن. وبخصوص الرومانسية، قد تكون رائحة Victoria’s Secret Fragrance Mist, Love Spellبين الأفضل لهذه الأجواء.
تابعي المزيد: باقة عطور عالمية أصبحت أيقونية في عام 2020
كانت هذه تفاصيل خبر أفضل معطر للجسم بعد الاستحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.