إطلالات باللون الأبيض موضة خريف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - اجتاح اللون الأبيض هذا العام منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021، اطلالات العارضات بحد ذاتها تعتبر دليلًا كاملًا يمكنك أن تستوحي منه أجمل التنسيقات لإطلالة فريدة وعملية.
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معاطف باللون الأبيض موضة الموسم
هيمنت موضة المعاطف البيضاء على منصات عروض الأزياء الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2020 - 2021، طغت روح الإبتكار على عرض ماركة جي دبليو أندرسون JW Anderson فرأينا المعاطف الطويلة منفوخة الكمين المصممة على طراز الفستان، بينما ركزت ماركات أخرى مثل بروك كولكشن Brock Collection على المعاطف ذي القصة التقليدية عريضة الياقات.
فساتين بيضاء لإطلالة ناعمة على مدار اليوم
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لا تترددي في التأنق بالفستان الأبيض خلال شتاء 2021، قدمت ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka تصميمات شديدة النعومة مستقيمة القصة ومحبوكه بالتطريز الذهبي لتناسب السهرة، فيما أطلت عارضات ألكسندر ماكوين Alexander McQueen بفساتين High low والذي زين بقطعه أشبه بالكورسيه ونسق مع بوت أسود طويل يغطي الجزء المكشوف من الساقين.
للنهار أنتقينا لكِ فستان ميدي مطبع من مجموعة دار كلوي Chloé وفستان طويل طبقات مطبع بالورود الصغيرة الناعمة من بروك كولكشن Brock Collection.
بناطيل باللون الأبيض موضة خريف 2020
إرتداء البنطال الأبيض في الشتاء يحتاج الكثير من الجرأة، فاللون الذي لطالما ارتبط بفصلي الربيع والصيف يتصدر المشهد بقوة وينافس ألوان الخريف التقليدية، نسقت ماركة نعيم خان Naeem Khan البنطال الأبيض الواسع عالي الخصر مع قميص أزرق مطبع بالنجوم وحزام أحمر عريض، كما أعجبتنا إطلالة عارضة إيزابيل مارانت Isabel Marant بالبنطال الواسع والتوب والجاكيت منفوخ الكمين المزين بأنماط الورود.
بدلات بيضاء نجمة موسم خريف وشتاء 2020
احتلت البدلات البيضاء حيزًا لا يمكن تجاهله ضمن مجموعات خريف 2020، ابتكر المبدع اللبناني إيلي صعب Elie Saab بدلات مونوكروم تميزت بالسترات القصيرة والياقات السوداء العريضة المطرزة، كما أعجبتنا أيضًا البدلات المؤلفة من جاكيتات طويلة وبناطيل مزينة بخطين باللون الأسود على الجانبين من مجموعة Prabal Gurung.
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