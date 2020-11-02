البوت الأبيض موضة خريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - عادت موضة البوت الابيض هذا الموسم لتكون واحدة من أبرز صيحات الأحذية.

اختاري البوت الأبيض في الشتاء لتحصلي على إطلالة أنيقة وجذابة، حيث يمكن تنسيقه مع كثير من الأزياء مثل الجينز والتنانير العمودية بالألوان الشتوية الدافئة والسروال الأسود.



شاهدي أحدث موديلات البوت الأبيض الأنيقة هذا العام من توقيع أشهر الماركات موضة خريف 2020.



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البوت الأبيض من بالنسياغا Balenciaga

Balenciaga





بتصميم نحيف ومميز، قدمت ماركة بالنسياغا Balenciaga البوت الأبيض بالأربطة الأمامية والكعب العالي الرفيع المصنوع من المعدن الفضي.







البوت الأبيض من بوتيغا فينيتا Bottega Veneta

Bottega Veneta





برزت صيحة البوت متناهي الطول هذا الموسم Over the Knee Boots، وهو البوت الذي يرتفع عن الركبتين، ويمكن تنسيقه مع أزياء قصيرة أو متوسطة الطول مثل بوت بوتيغا فينيتا Bottega Veneta.







البوت الأبيض من كريستيان لوبوتان Christian Louboutin

Christian Louboutin





قدمت ماركة كريستيان لوبوتان Christian Louboutin أكثر من تصميم للبوت الأبيض مثل البوت بالأزرار الذهبية والأربطة من الأمام، والبوت بالكعب العريض المزين باكسسوارات مدببة.



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البوت الأبيض من جيانفيتو روسي Gianvito Rossi

Gianvito Rossi





من ماركة جيانفيتو روسي Gianvito Rossi، اخترنا لكِ بوت فلات باللون الأبيض وبقماش شبكي برقبة متوسطة وأربطة من الأمام.







البوت الأبيض من ايزابيل مارنت Isabel Marant

ISABEL MARANT





أعجبنا بوت ايزابيل مارنت Isabel Marant الأبيض والمزين باكسسوارات معدنية باللون الفضي مع كعب خشبي، كما قدمت الماركة بوت أبيض طويل بكعب أسود.







البوت الأبيض من برونزا سكولر Proenza Schouler

Proenza Schouler





أحصلي على إطلالة رياضية وعملية بهذا البوت الأبيض الأنيق من برونزا سكولر Proenza Schouler، حيث أنه بكعب قصير وبأربطة من الأمام.







البوت الأبيض من فالنتينو Valentino

Valentino



أيضاً قدمت ماركة فالنتينو Valentino بوت أبيض بتصميم رياضي بقماش مضاد للماء ليتناسب مع الأجواء الثلجية.

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