10 إكسسوارات خريفية أساس إطلالاتك الأنيقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - تُعد الإكسسوارات من أهم القطع التي تُكمل أناقة أي إطلالة، سواء كانت إطلالة كاجوال أو رسمية أو سواريه، لذلك لا غنى عنها لتكملي إطلالتك المميزة.

وتختلف قطع الإكسسوار وألوانها وتصميماتها باختلاف الإطلالة التي سيتم تنسيقها معها، ولكن تتميز الإكسسوارات الخريفية بأناقتها وبساطتها، لتناسب إطلالات الخريف الهادئة.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" 10 إكسسوارات خريفية، هي أساس إطلالتك الأنيقة طوال فصل الخريف:



نظارة سوداء من شانيل CHANEL

نظارة سوداء من شانيل



لإطلالة نهارية أنيقة ومميزة في فصل الخريف، يمكنكِ الاستعانة بهذه النظارة السوداء الأنيقة من شانيل CHANEL ، والتي تتميز بتصميم فخم ذي عدسات كبيرة مرصعة بالذهب على الجانبين، إضافة إلى علامة الماركة التي تزين ذراعي النظارة.

تابعي المزيد:نظارات شمسية بلون النيود



أقراط من الكريستال واللؤلؤ من ديور Dior

أقراط من الكريستال واللؤلؤ من ديور



لإطلالة مسائية أنيقة تناسب فصل الخريف، يمكنك الاستعانة بهذا القرط الأنيق من ديور Dior، ذي التصميم المميز لقطع من الكريستال على شكل مستطيل يتدلى بأناقة من قطعة من اللؤلؤ الأبيض، إضافة إلى نجمتين من الذهب الأصفر تزينان منتصف القرط.



ساعة من الألماس من لويس فويتون LOUIS VUITTON

ساعة من الألماس من لويس فويتون





تُعد الساعات من قطع الإكسسوار الأساسية التي تُكمل أناقة أي إطلالة، وإذا كنتِ تبحثين عن ساعة أنيقة تزين إطلالتك الخريفية، وتناسب أوقات النهار والمساء على حد سواء، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الأنيق لساعة باللون النبيتي من لويس فويتون LOUIS VUITTON، مُصممة من تاج أنيق من الذهب الأصفر المُرصع بالألماس، مما يجعلها خياراً مثالياً لإطلالات خريفية مميزة.

تابعي المزيد:أجمل موديلات ساعات باللون الزهري لإطلالة ناعمة



سلسلة باللون الوردي بولغاري Bulgari

سلسلة باللون الوردي بولغاري



تعد السلاسل من قطع الإكسسوار الأنيقة والمميزة، التي تناسب مختلف الإطلالات، سواء الكاجوال أو الرسمية.

ولإطلالة أنيقة تناسب أزياء الخريف، يمكنكِ الاستعانة بهذه السلسلة المميزة باللون الوردي، وهي عبارة عن تصميم جذاب وعصري من بولغاري Bulgari، لسلسلة ذهب وردي بتعليقة على هيئة فستان مرصع بالفصوص الوردية.



خاتم من الألماس من بوشرون Boucheron

خاتم من الألماس من بوشيرون



إذا كنتِ مدعوة على سهرة خريفية فخمة، وترغبين في الظهور بإطلالة مميزة، يمكنكِ الاستعانة بهذا الخاتم المميز من ماركة بوشيرون Boucheron، وهو مُصمم من الذهب على شكل وجهي فهدين، بينهما حجر التورمالين الأخضر، بينما صممت عيناهما من قطع الزمرد الأخضر، فيما تم تصميم باقي أجزاء الخاتم من الألماس الأبيض.

تابعي المزيد:أشكال الألماس ماذا تفضلين منها؟

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سوار من الذهب المرصع بالألماس من شوميه Chaumet

سوار من الذهب المرصع بالألماس من شوميه



إذا كنتِ تبحثين عن سوار أنيق يناسب الإطلالات النهارية والمسائية الأنيقة خلال فصل الخريف، يمكنكِ الاستعانة بهذا السوار المميز من ماركة شوميه Chaumet.

ويتميز هذا السوار الأنيق بتصميمه الذهبي ذي الأشكال الهندسية المنتظمة، التي تفصل بينها قطع الألماس الأبيض الأنيقة، لإطلالة أكثر تميزاً وفخامة.





قلادة من الألماس من هاري وينستون Harry Winston

قلادة من الألماس من هاري وينستون



قدمت دار هاري وينستون Harry Winstonهذا التصميم المميز لقلادة مكونة من مجموعة من السلاسل المُرصعة بالألماس الأبيض، والمُصممة من البلاتين، لإطلالة فخمة تناسب السهرات المسائية والمناسبات الاجتماعية خلال فصل الخريف.

تابعي المزيد:موديلات سلاسل ذهب قصيرة لكل يوم



سلسلة وسوار من Van Cleef & Arpels

سلسلة وسوار من Van Cleef & Arpels



لإطلالة نهارية أنيقة ومميزة خلال فصل الخريف، يمكنكِ الاستعانة بهذا الطقم المميز من Van Cleef & Arpels، والذي يتكون من سلسلة من الذهب المزينة بالورود الزرقاء، إضافة إلى الأنسيال المُصمم بشكل السلسلة نفسه.



سوار من اللؤلؤ الأبيض من تيفاني آند كو Tiffany & Co

سوار من اللؤلؤ الأبيض من تيفاني آند كو



لإطلالة خريفية مميزة تناسب الإطلالات الرسمية الأنيقة، يمكنكِ اعتماد هذا السوار الفخم من ماركة تيفاني آند كو Tiffany & Co، والمُصمم من ثلاثة أدوار من اللؤلؤ الأبيض، تتصل من المنتصف بتصميم أنيق من الفضة على شكل أحد فروع الشجر.



سلسلة من الذهب والألماس من شانيل CHANEL

سلسلة مميزة من شانيل Chanel

لإطلالة بسيطة وأنيقة، يمكنكِ الاستعانة بهذه السلسلة المميزة من دار شانيل Chanel، ذات التصميم البسيط لقلادة تزينها وردة كبيرة من الذهب الأصفر، تتوسطها قطعة من الألماس الأبيض.

