مصمّمة أزياء المحجّبات آيات المقبل تقدّم نصائحها لقارئات الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - تبرز في مجال تصميم الأزياء بالسعودية عديدٌ من الأسماء المميزة لمصممين ومصممات، أثبتوا وجودهم على ساحة الأناقة، وفرضوا لمساتهم في عالم الموضة.

ويتميز كلٌّ منهم بطريقته الخاصة، وأسلوبه الفريد في تقديم أجمل القطع، مستندين في ذلك إلى التراث السعودي الأصيل.

ومن هؤلاء المصممين والمصممات آيات المقبل التي لمع اسمها في المجال، وتحديداً في تصميم أزياء المحجبات. التقتها "الخليج 365"، فحدثتنا عن بداياتها في التصميم، كما قدمت نصائح للفتيات المحجبات للظهور بإطلالة مثالية تواكب الموضة.



بدايةً، عرِّفينا بنفسك، مَن آيات المقبل؟

مصممة أزياءٍ، تحرص على تلبية كافة احتياجات الفتاة المحجبة، وقد ساعدها في دخول المجال حبها للرسم والتصميم.



متى بدأتِ مسيرتكِ، ولماذا اخترتِ الخوض في مجال أزياء المحجبات تحديداً؟

صمَّمت أول قطعةٍ قبل أكثر من عشر سنواتٍ، واخترت أزياء المحجبات لحبي للمجال، وشعوري بأنني قادرة على الإبداع فيه، ورغبتي في تأسيس أول علامة متكاملة تهتم باحتياجات الفتاة المحجبة.



كيف بدأت لديكِ فكرة تأسيس علامتكِ، ومَن دعمكِ في مشواركِ؟

جاءتني الفكرة قبل نحو عامين، وشجعتني والدتي وأختي على خوض المجال، وإبراز موهبتي، وقدمتا لي كل الدعم، وبحمد الله، افتتحت علامتي الخاصة، التي أعرض فيها تصاميمي.



بوصفكِ مصممةً، ما أبرز التحديات التي واجهتكِ؟

واجهت بعض الصعوبات في اختيار الأقمشة المميزة ذات الجودة العالية لتصاميمي، وأرى أن هذه المشكلة أكبر تحدٍّ يواجه المصممات حالياً.



هناك تنوُّع في تصاميمكِ من ناحية الأفكار والخامات، ما السبب؟

أحرص دائماً على اختيار الأقمشة والخامات المختلفة، فلكلٍّ منا طرازه الذي يتميز به، وأركز على أن تختلف كل قطعة أصممها عن الأخرى بكافة تفاصيلها لإرضاء جميع الأذواق.



هل هناك بصمة تحاولين إبرازها من خلال تصاميمكِ؟

أحرص على إبراز طابع البساطة والفخامة في الوقت نفسه، وهذا ما يميِّزني لدى عملائي.



ما صيحات الموضة المفضلة لكِ لأزياء المحجبات هذا الموسم؟

برزت معاطف الجينز بشكلٍ كبير في هذا الموسم، سواءً الطويل أو القصير، وقد لاقت استحساني، كونها تناسب جميع المواسم.



كيف تستطيعين التوفيق بين الأناقة والحشمة في تصاميمكِ؟

يبدأ ذلك من بداية رسم التصميم، واختيار القماش، حيث أحرص على ألَّا يكون شفافاً، وأن يظهر أنيقاً وعصرياً، مع مواكبته أحدث خطوط الموضة.



هل قدمتِ مجموعةً خاصة بالسفر للمحجبات، وما القطع التي يجب أن يحرصن على وجودها في الحقيبة؟

نعم، قدمت مجموعةً خاصة بالسفر، وحالياً أعمل على تجهيز مجموعةٍ جديدة ومميزة لشتاء ٢٠٢٠، وأنصح كل فتاةٍ محجبة ترغب في السفر بأن تضع في حقيبتها الكارديجان، لأنها تستطيع تنسيقه بأكثر من طريقة، والقميص الأبيض، ومعطف الجينز، إضافة إلى أربعة حجابات بأشكالٍ وخامات مختلفة.

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بماذا تميَّزت آخر مجموعة قمتِ بتقديمها؟

تميَّزت بالقصَّات المختلفة لكل قطعة، واعتماد الألوان الرائجة لخطوط الموضة في العام الجاري.



متى تشعرين بضرورة إطلاق مجموعة جديدة بالنسبة للعباءات والأزياء؟

مع بداية دخول كل موسمٍ، فهذا الوقت هو الأفضل لإطلاق مجموعةٍ جديدة، لذا أحرص دائماً على الوجود فيه.



كم من الوقت تستغرقين لتنفيذ قطعةٍ ما؟

كل قطعةٍ تستغرق وقتاً معيناً، بحسب تصميمها، لكنَّ أغلب قطعي تستغرق أربعة أيام تقريباً.



كيف ترين واقع صناعة الأزياء في السعودية؟

كما نرى حالياً، تحقق صناعة الأزياء في السعودية نجاحاً ملموس جداً لوجود مصممين ومصممات متميزين ومبدعين في هذا المجال.



هل هناك أمنيةٌ تحلمين بتحقيقها في مجالكِ؟

أتمنى الوصول إلى العالمية في مجال الأزياء والتصميم.



ما نصيحتكِ للمحجبة عند اختيار الأزياء، وما أبرز أخطائها في التنسيق؟

أنصح كل فتاةٍ محجبة باختيار قطعٍ تناسب شكل جسمها، وأنه ليس من الضروري مواكبة الموضة إذا لم تكن القطعة تلائم طبيعة جسمها، أما أبرز أخطاء التنسيق، فهي ارتداء ألوانٍ لا تناسب بعضها، وتنسيق قصَّات غير متناسقة مع شكل الجسم.



في تنسيق العباءات، ما أكثر الأخطاء شيوعاً؟

في مقدمتها عدم ارتداء العباءة المناسبة لمكانٍ ما، واختيار موديل لا يناسب شكل الجسم، مثلاً هناك سيدات يخترن مقاساً أصغر من مقاسهن للظهور بشكلٍ أنحف.



عند اختيار العباءة، ما نصائحكِ للسيدة من ناحية القياس والتصميم والألوان؟

أنصح كل سيدة عند شراء العباءة بأن تحرص على أن تكون مقاساتها مناسبةً لها، سواءً في الطول، أو العرض، وبطول الكم ذاته، فهذه المعايير لا تختلف أهميتها أبداً عن أهمية طول العباءة، والألوان، كما أنصحها باختيار الألوان المناسبة للون بشرتها، وأن تكون العباءة مناسبةً للمكان الذي ستقوم بارتدائها فيها.



ما مواصفات العباءة الواجب توفرها لدى أي سيدة؟

عليها اختيار عباءة أنيقة وناعمة، كونها تناسب كل الأوقات وجميع الأماكن، وأفضل الأقمشة اليومية هي القطن، واللينن، والكتان، والحرير.



كيف تصفين تجربتكِ في عالم التصميم؟

الحمد لله، أراها تجربةً جميلة جداً بفضلٍ من الله تعالى أولاً، ثم بدعم وتشجيع والدتي الغالية وعائلتي لي، فلولاهم لما وصلت إلى ما أنا عليه اليوم.



ما الذي ستبهرين به محبي تصاميمكِ قريباً؟

أجهِّز حالياً لمجموعة شتوية، ستفاجئ عاشقات ممارسة الرياضة، إذ تضم تصاميم تناسب ذلك.