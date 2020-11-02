عبايات خليجية مطرزة لعام ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 07:44 مساءً - تتناسب العبايات المطرزة بمختلف ألوانها وتصميماتها مع الفتيات العربيات باختلاف أعمارهن وشخصياتهن، ولأنها من أكثر الصيحات الرائجة والمواكبة لموضة كل عام، فإننا نلهمك -عزيزتي- من حساب البلوجرز الخليجيات على إنستجرام عدة تصميمات بأساليب مختلفة؛ لتحاكي ذوقك.



تصميمات العبايات المطرزة لعام ٢٠٢١

العبايات المطرزة لعام ٢٠٢١



في حال أحببتِ الاعتماد على العبايات المطرزة في خروجاتك اليومية، فإننا نقدم لكِ عدة موديلات، كعباية سوداء مطرزة بفصوص سوداء وفضية في الجزء السفلي للتصميم على شكل فيونكة ضخمة، وعباية سوداء مزينة بفصوص لؤلؤية متشابكة على شكل أنصاف الدائرة في الأكمام، كما اخترنا لكِ عباية سوداء مزينة من الأسفل بخطوط من الفصوص اللامعة لخيار فاخر يمكنك تنسيقه مع إكسسوارات لامعة للمناسبات، وعباية مزينة بتطريزات لامعة في الأطراف وعلى الأكمام لخيار مناسب للخروجات المسائية، وإن كنتِ من مُحِبَّات إضافة بعض الألوان لتصميم عبايتك، فيمكننا أن نلهمك بعباية سوداء مزينة بتطريزات متعرجة في الأطراف ومزينة بقماش أحمر، لتمنحك مظهرًا أنثويًّا جذابًا.

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موديلات العبايات المطرزة للمناسبات

العبايات المطرزة للمناسبات



إن كنتِ من مُحِبَّات العبايات المطرزة في المناسبات، فيمكنك اعتماد خيارات البلوجر ميثاء العلي؛ حيث ارتدت عباية واسعة ومفتوحة مزينة بخطوط متعرجة مزينة بفصوص فضية متداخلة لمظهر مميز وفاخر، وظهرت في إطلالة أخرى بعباية سوداء مزينة بخطوط من التطريزات اللامعة على الجانبين مع تطريزات خطوط منفصلة في الأكمام، وتميَّز التصميم بتداخل الريش الأسود في الأكمام لإطلالة مناسبة للحفلات والمناسبات الضخمة، كما أطلت بعباية سوداء مطرزة بالزهور الفضية في الجزء السفلي وفي أطراف الأكمام لتمنحك مظهرًا شبابيًّا مميزًا، وتأنقت بعباية سوداء مطرزة بالفصوص اللؤلؤية على أطراف الأكمام وفي الياقة المصممة بقصة معطف البليزر، لتمنحها إطلالة مبهرة ولافتة للأنظار، وإن كنت من مُحِبَّات تداخلات الألوان الناعمة في العبايات المطرزة، فقد اختارت ميثاء العلي عباية سوداء مزينة بقماش زهري في الجزء العلوي مع تطريزات الفصوص في الجزء العلوي لخيار أنثوي مثالي.

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