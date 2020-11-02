كنزي عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعون: "توبي بقى" (صور)

علاقات و مجتمع

شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها ظهرت من خلالها بإطلالة جريئة.

وظهرت "كنزي" مرتدية في الصور "توب ستومك" باللون البني، وأيضًا بنطلون من اللون الأسود، واعتمدت على المكياج البسيط دون المبالغة، وتركت شعرها منسدلًا بطريقة الكيرلي الجذابة.

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وتفاعل معها متابعيها في التعليق ما بين الإعجاب والانتقاد، فكانت بعض التعليقات: "سو كيوت"، "جميلة"، وفي تعليق آخر: "توبي بقى".

وعادت كنزي، ابنة الفنان عمرو دياب، لإثارة الجدل مجددًا قبل فترة، بحركة خادشة للحياء في أحدث ظهور لها، خلال مقطع فيديو نشرته عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "كنزي"، بـ"استومك" قاتم اللون وبنطلون فضفاض واسع اللون، مع سترة شتوية طويل، خلال رقصها مع صديقة لها، لتقوم بحركة يد خادشة للحياء خلال تمايلها على نغمات أغنية أجنبية.

يأتي ذلك بعد شهرين من نشرها صورتين، مطلة خلالهما بـ"هاف أستوميك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط، متعمدة أداء نفس الحركة الخارجة، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.

وبسبب تلك الصور، تعرضت "كنزي" للعديد من الانتقادات، من بينها: "يا بنتي خلي بالك من صورتك.. أنتي بنت أشهر مغني في الوطن العربي"، و"كوول ومنطلقة"، و"اللي بتعمليه ده عيب وحرام"، وغيرها من التعليقات.