الصور الأولى من عقد قران درة وهاني سعد: ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة التونسية دة، الصور الأولى من حفل عقد قرانها على المهندس هاني سعد، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "درة" وهي مرتدية فستان أبيض طويل، واعتمدت على المكياج المناسب البسيط دون مبالغة، كما تركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما ارتدى العريس بدلة سوداء دون رابطة عنق.

وعلقت درة على الصورة: "ما جمعه الله في الحبّ لا يفرقه إنسان.. الحمد لله الذّي تتم بنعمته الصّالحات. تمّ عقد قراني على من اختارني قلبه واختاره قلبي وجمعنا النصيب والقدر.. شكرا وكل الحب للأصدقاء والأحبّاء الذين يشاركوننا فرحتنا بالحضور أو وجدانيا".

وتفاعل معها متابعوها في التعليق على الصور: "ألف مبروك يا ست البنات" "الله يحميكم من العين" "ربنا يديمكم لبعض".

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ويذكر أن مصادر أكدت لـ"الوطن"، أن الفنانة التونسية درة تستعد لزفافها في مدينة الجونة، الذي تتكتم على تفاصيله، لكن مصدر مقرب من العروس الذي أكد، أن حفل الزفاف سيكون مقتصرا على عدد محدد من الفنانين، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس، وتقوم "درة" حاليا، بالتجهيزات الأخيرة من ديكورات الحفل.

وأضاف المصدر، أن الفنانة درة اتفقت مع عدد من النجوم والنجمات على عدم مغادرة الجونة بعد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ليتمكنوا من حضور حفل زفافها، وسط تساؤلات عن "عريس" النجمة التونسية.

معلومات عن المهندس هاني سعد

1- مهندس معماري ورجل أعمال مصري.

2- أسس شركته الخاصة في مجال التصميم الداخلي للمساكن والمنشآت والهندسة المعمارية في 2003، ويدير ما يقرب من 500 موظف.

3- سبق له الزواج ولديه طفلان، ويحرص على مشاركة صوره معهما في مختلف المناسبات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

4- تجمعه علاقة صداقة بالعديد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة وخالد سليم.

5- حرص على حضور عيد ميلاد الفنانة درة، الأخير، في يناير الماضي، والذي شهد حضور عدد ضخم من الفنانين والإعلاميين.

6- وجه رسالة رومانسية إلى درة، في عيد ميلادها، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش"، لتكتفي الفنانة التونسية بالرد عليه بـ"إيموشن قلب".

7- تحدث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تشابه ملامحه مع المخرج محمد سامي، زوج الفنانة مي عمر.

8- يتابعه ما يزيد على 83 ألف شخص عبر حسابه الرسمي، على تطبيق تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".