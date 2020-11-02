رغم انتهاء مهرجان الجونة.. هذه النجمة الأكثر أناقة حسب خبراء الموضة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

على الرغم من انتهاء مهرجان الجونة السينمائي الجمعة الماضية، إلا أن إطلالات النجمات خلال أيام المهرجان مازالت تلقي اهتمام خبراء ونقاد الموضة.

ومن أكثر النجمات التي استطاعت خطف الأنظار وأشاد بها العديد من خبراء الموضة ومصممين الأزياء هي الفنانة هدى الإتربي.

استطاعت هدي الإتربي من حفل الافتتاح لختام مهرجان الجونة السينمائي أن تحصد لقب النجمة الأكثر أناقة حسب ناقد الموضة إيلي حنا، ومصمم الأزياء محمد كمال، وخبيرة الموضة محمد شريف.

يستعرض لكم "الخليج 365" جميع إطلالات هدي الإتربي التي اتسمت بالرقي والأناقة خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

بفستان أسود أنيق في حفل ختام المهرجان

ارتدت هدى فستاناً أسود طويل ميتاليك، ذو قصة جريئة من عند الصدر، ومنسدلا للأسفل بتصميم الميرميد.

واعتمدت تسريحة شعر بوني تيل، وتركت خصلتين منسدلين إلى الأمام، مع مكياج هادئ بألوان النيود.

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أشاد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا "شرطة الموضة" بإطلالة الفنانة هدى الإتربي في ختام مهرجان الجونة السنمائي، إذ قال:"هدى أبدعت بالمهرجان وكل إطلالة كانت أجمل و أرقى من الثانية وفيني أعتبر أنها كانت الأكثر أناقة وتفوقت على معظم الموجودين".

وفي حفل الافتتاح ارتدت فستان مخمل خطف الأنظار

ارتدت هدى فستان أسود أنيق مصنوع من الفيلفت ذو أكمام طويلة وفتحة جريئة عند الصدر وأخرى طويلة كشفت ساقيها، واعتمدت على تسريحة الكحكة، ونسقت عقد ألماس أبيض به فص أسود.

في اليوم الثاني:

لفتت هدى الأنظار إليها في اليوم الثالث من مهرجان الجونة، وهي ترتدي فستان موف كب، مجسم، بفتحة ساق جريئة، واعتمدت معه تسريحة الكحكة المرتفعة ومكياج هادئ.

في اليوم الثالث:

ظهرت هدى في فعاليات اليوم الثالث من مهرجان الجونة السينمائي وهي ترتدي جمبسوت أبيض أنيق خطفت به الأنظار بتصميم الكب من أعلى، وقصة الجامبسوت من أسفل اعتمدت على الشارلستون، ونسقت معهما عقد وحلق متشابهين.