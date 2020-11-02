هؤلاء هم المحظوظون في نهاية "سنة كورونا".. 60 يوما من "السعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

لم يكن عام 2020 هو الأكثر راحة أو سعادة بالنسبة للكثير منّا، وقد واجهنا جميعا تحديات كبيرة كادت أن تحطمنا، ولكن هناك العديد من مواليد الأبراج رغم سوء حظهم في بداية السنة إلا أن حظهم يبدأ في التحسن تدريحيا خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، وفق ما ذكر موقع "relrules".

1- برج الأسد( 23 يوليو - 22 أغسطس):

بغض النظر عن نوع الموقف الذي قد تجد نفسك فيه، ستحاول دائما إيجاد طريقة لخطف الأضواء من حولك، والشيء الغريب هو أنك لست مضطرا لبذل الكثير من الجهد لتصبح مركز الاهتمام، بالإضافة إلى أن مرونتك وثقتك ستجعلك تنجح، وسيساعدك هذا في التغلب على المِحن، وستجني كل فوائد عملك الجاد.

2 - برج القوس (22 نوفمبر - 21 ديسمبر):

يتميز مواليد برج القوس بأنه مفكر وحر يفكر دائما خارج الصندوق، ولديه عقل مبدع للغاية، وفضوله المتأصل هو الذي سيحقق له الكثير من النجاح خلال هذين الشهرين، وستمكنك شجاعتك من المغامرة والبحث عن فرص مختلفة لنفسك أيضا لترك بصمة في هذه الحياة.

Advertisements

3- برج العذراء (23 أغسطس -22 سبتمبر):

لم يكن بداية عام 2020 لطيفا معك تماما، ولكن لا تقلق في أواخر عام 2020، سيتغير حظك نحو الأفضل وستشهد الكثير من الإشباع العاطفي والجسدي، وستجد الوقت لتقوية العلاقات التي تعني لك أكثر، وستضع نفسك أيضا في وضع يسمح لك بإقامة روابط وعلاقات جديدة مع الأشخاص الذين سيضيفون قيمة كبيرة إلى حياتك.

4- برج العقرب (23 أكتوبر- 22 نوفمبر):

إذا كنت تبحث منذ فترة طويلة وبشدة عن شريك يمكنك معه بناء علاقة قوية ومستقرة، فستتمكن من العثور على الحب قريبا، بالإضافة إلى أن هناك شخصا جديدا سوف يدخل حياتك، سيكون نوعا منعشا من الحب، وهذا هو نوع الحب الذي سيتم بنائه ليدوم لفترة طويلة جدا.

5-برج الحوت (19 فبراير -20 مارس):

ستتمكن أيضا من العثور على الحظ في الحب خلال أواخر عام 2020، ومع ذلك عليك الانتظار قليلا، والحب سيأتي لك.