معلومات عن كنزي الزيني ملكة جمال المراهقات 2020.. وهذه أبرز إطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

حصدت المتسابقة كنزي الزيني لقب ملكة جمال المراهقات 2020، في حفل أقيم بأحد فنادق القاهرة الكبرى برئاسة دكتور أمال رزق.، وأعلنت سارة رضا وصيفتها الأولى وساندي سالم وصيفتها الثانية وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.

تبلغ كنزي من العمر 18 سنة، حصلت على لقب ملكة جمال الأناقة في نفس المسابقة، وتسعي أن تكون موديل في الفترة القادمة، وأن يكون لها برند مكياج خاص بها.

وفيما يلي أبرز إطلالات كنزي التي نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

اعتمدت كنزي في إحدى إطلالاتها على فستان أسود قصير بصيحة الكب، مزود بطبقة ثانية من التل المنفوش.

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نسقت معه بوت أسود لازار، وتركت خصلات شعرها منسدلة بإنسيابية.

وفي صورة أخرى ظهرت وهي ترتدي توب أسود بصيحة one shoulder، ونسقت معه بنطلون جلد بنفس لون التوب.

واختارت معه وست باج سيلفر مع بوت أسود، وتسريحة شعر بسيطة جعلت إطلالتها هادئة.

وشاركت متابعيها أيضا بصورة لها وهي ترتدي طقم مكون من قطعتين بنفس اللون من قماش الجوبير المزين بالورود باللون فيروزي، عبارة عن توب وجيبة.

أما عن أبرز وأجمل إطلالتها، كانت في المسابقة وهي ترتدي فستاناً باللوني الموف والأخضر بصيحة الكب والأوف شولدر، وضيق عند الخصر ومنسدل على شكل منفوش.