5 طرق بسيطة لحماية نفسك خلال موسم البرد والإنفلونزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع قدوم فصل الشتاء يُصاب الكثير من الأشخاص بنزلات البرد والإنفلونزا، ولكن هناك 5 طرق يمكن اتباعها لحماية نفسك خلال موسم البرد والإنفلونزا، كما أورد موقع "prevention".

1- احصل على التطعيم:

يجب الحصول على لقاح الأنفلونزا، إذ قللت اللقاحات من عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى زيارة الطبيب بسبب الأنفلونزا بنسبة 40 إلى 60 بالمائة، بالإضافة إلى أن لقاح الإنفلونزا يجعل الأعراض أقل حدة إذا أصبت بسلالة مختلفة من الأنفلونزا.

2- اغسل يديك:

يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إن غسل اليدين بشكل متكرر وشامل، واستخدام معقم اليدين والكحول هو المفتاح للوقاية من نزلات البرد والفيروسات.

ولضمان حصولك على غسل جيد لليدين، قم باتباع الخطوات الخمس الموصى بها من مركز السيطرة على الأمراض:

- بلل يديك بمياه جارية نظيفة (دافئة أو باردة)، ثم أغلق الصنبور، ثم ضع الصابون.

- رغي ظهر يديك وبين أصابعك وتحت أظافرك عن طريق فركها بالصابون.

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- افرك يديك لمدة 20 ثانية على الأقل.

- اغسل يديك جيدا تحت الماء النظيف الجاري.

- جفف يديك بمنشفة نظيفة أو جففهما في الهواء.

3- ابذل جهدا للتوقف عن لمس وجهك:

عندما تكون خارج المنزل ودون ارتداء القناع، فمن الضروري تجنب لمس وجهك ما لم تغسل يديك، سيساعد هذا في منع الفيروسات أو البكتيريا التي قد تكون على يديك من شق طريقها داخل جسمك من خلال عينيك أو أنفك أو فمك، ومن المهم أيضا أن تغطي فمك بمرفقك من الداخل عند العطس والسعال للمساعدة في منع انتشار الجراثيم إلى الآخرين.

4- ارتد قناعك وحافظ على مسافة آمنة:

يجب ارتداء قناع الوجه عندما تكون بالخارج في الأماكن العامة، وخاصة طوال موسم البرد والإنفلونزا، مع ضرورة الحفاظ على مسافة متر أو أكثر عن الآخرين.

5- ناقش خطة الطوارئ مع طبيبك في أسرع وقت ممكن:

يجب استشارة الطبيب للحصول على الأدوية الطبية المضادة للفيروسات قبل موسم الأنفلونزا، لأنه إذا تم تناولها في غضون 48 ساعة من ظهور أعراض الأنفلونزا كالحمى والسعال والتهاب الحلق وسيلان الأنف أو انسدادها وآلام الجسم والصداع والقشعريرة والإرهاق، فقد تساعد هذه الأدوية في منع الأعراض الأكثر شدة وتقصير المدة من قضيتك لمدة يوم أو يومين.