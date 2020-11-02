10 أعراض صحية لا تتجاهلها أبدا.. واحذر "القاتل الصامت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

إذا كنت تعاني من أي أعراض صحية، فمن الأفضل استشارة الطبيب المتخصص على الفور، وذلك لأنها قد تكون علامات على أن جسمك يتعامل مع مشكلة ما دون أن تدري.

وفي التقرير نستعرض لكم 10 أعراض صحية يجب ألا تتجاهلها أبدا، ووفقا لما ذكره موقع "prevention".

1- القيء الشديد أو الإسهال:

يمكن أن تسبب لك فيروسات المعدة الشائعة الإصابة بالقئ الشديد والإسهال، لدرجة أنك لا تستطيع الاحتفاظ بأي شيء في معدتك، لذلك يجب التواصل مع الطبيب النتخصص فورا، وإذا لم يتحسن القيء والإسهال لديك خلال بضعة أيام، فقد تكون المشكلة بكتيرية وليست فيروسية.

2- ألم في الفك والكتف والظهر:

على الرغم من أن هذه الأعراض يمكن أن تعني أشياءً كثيرة وتحدث في كثير من الأحيان، إلا إنها قد تكون علامة على مرض القلب.

3- صداع حاد ومفاجئ:

عندما يكون الألم شديدا جدا، خاصة إذا كان حادا أو مزمنا، قد يكون علامة على شيء أكثر خطورة مثل السكتة الدماغية أو ورم في المخ أو تمدد الأوعية الدموية.

4- فقدان الوزن غير المبرر:

قد تبدو فكرة فقدان الكثير من الوزن دون المحاولة بمثابة نعمة، ولكن في الواقع، قد يكون الانخفاض المفاجئ في الوزن أمرا خطيرا، حيث يمكن أن يكون مؤشرا على العديد من الأشياء بما في ذلك سرطان المبيض أو مشكلة الغدد الصماء أو المناعة الذاتية، ويعرف هذا بالقاتل الصامت عند النساء لأن الأعراض لا تظهر عادة حتى يتطور المرض كثيرا، لذا فمن الأفضل استشارة الطبيب للفحص السريع.

5- عسر الهضم المتكرر والحموضة المعوية:

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يمكن أن يكون هذا علامة على أمراض القلب والأوعية الدموية، وتعتبر أمراض القلب هي السبب الأول للوفاة لدى النساء، وعادة لا تظهر الأعراض بنفس الطريقة التي تظهر بها عند الرجال، ولا تأتي دائما مشاكل القلب بعلامة تحذير واضحة، لذا يجب استشارة الطبيب فورا.

6- تغيرات في حجم ولون الشامات:

إذا لاحظت أن الشامة قد تغير حجمها أو تغير لونها، استشر طبيبك في أسرع وقت ممكن، لأنه قد يكون مؤشرا على سرطان الجلد الخبيث، وهو شكل عدواني من سرطان الجلد.

7- تساقط الشعر:

فقدان بعض الشعر أثناء الاستحمام ليس شيئا يدعو للقلق، ولكن إذا بدأت في ملاحظة اختلاف كبير في كثافة شعرك وفقدت خصلات أكثر مما تفعل عادة، فقد يكون ذلك مؤشرا على مشكلة أخرى، مثل اضطرابات الغدد الصماء أو المناعة الذاتية مثل أمراض الغدة الدرقية أو الذئبة.

8- النزيف المهبلي:

هذا ليس من الأعراض التي يجب أن تؤخذ على محمل الجد، حيث إن نزيف ما بعد انقطاع الطمث مؤشر رئيسي لسرطان الرحم، ويتم تشخيصه عن طريق الموجات فوق الصوتية أو غيرها من الإجراءات الإشعاعية.

9- العطش المستمر:

الشعور بالعطش هو طريقة جسمك ليخبرك أن تشرب، لكن العطش الشديد المفرط يمكن أن يكون علامة على الإصابة بمرض السكري لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يؤدي إلى اختلال توازن الماء في الجسم.

10- التغييرات في الثديين:

يجب فحص أي شيء يبدو غير طبيعي في الثدي أو حوله في أسرع وقت ممكن، وقد تشير كتلة الثدي، والتغير في جلد الثدي، أو إفرازات الحلمة، إلى سرطان الثدي، لذا فيجب استشارة الطبيب المتخصص لإجراء تصوير الثدي بالأشعة السينية.