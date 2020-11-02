زحام بلا كمامات.. حفل ملكة جمال مصر 2020 يتجاهل إجراءات كورونا (صور)

لايف ستايل

رغم محاولات تأجيل الحفل الختامي لمسابقة ملكة جمال مصر 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وبهدف الخروج بشكل مشرف، إلا أن القرار النهائي كان إقامة الحفل.

المخاوف التي سبقت حفل تتويج ملكة جمال مصر 2020، مساء أمس، كانت تشير إلى أن الحدث سيشهد تنظيما صارما على مستوى الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، إلا أن الصور المتداولة للحفل أظهرت عدم التزام واضح بتعليمات وزارة الصحة الخاصة بالتجمعات.

حضر الجمهور بشكل ملحوظ للحفل، لكن لم يكن هناك أي التزام بالتباعد الاجتماعي، فالجميع يجلس في كراسي متلاصقة، يتبادلون الأحاديث والتعليقات على العروض، دون ارتداء الكمامات أيضا.

وقرر منظمو المسابقة، ضم مسابقتين معا في آن واحد، وهي مسابقتي ملكة جمال المراهقات، وملكة جمال مصر، ما تسبب في ازدحام شديد خلال فعاليات الحفل، بسبب تدافع متنافسي المسابقتين، وذويهن، حيث حضر عدد كبير من الضيوف.

Advertisements

يشار إلى أنه في حالة إلغاء مسابقة ملكة جمال العالم هذا العام بسبب تفشيفيروس كورونا المستجد، لم تمثل الفائزات بالمسابقة التي أقيمت حفلتها أمس، خارج البلاد كالمعتاد.

وتوجت نسمة عطا الله، بلقب ملكة جمال مصر 2020، وحصلت فيرجينيا هانى على لقب "ميس جراند إنترناشيونال"، بينما توجت ديانا حامد بملكة جمال البيئة 2020، وسارة صابر وصيفة ثالثة، ومريم صلاح وصيفة رابعة.

وتوجت كنزى الزينى بلقب ملكة جمال المراهقات 2020، وجاءت سارة رضا وصيفتها الأولى، وساندي سالم وصيفتها الثانية، وإنجي حلمي الوصيفة الثالثة.

وكانت لجنة تحكيم المسابقة برئاسة الدكتورة أمال رزق، وأحيت الحفل الفنانة دوللى شاهين، والفنان عماد كمال.