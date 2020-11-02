احذر.. 7 أشياء تحدث لجسمك عند تناول الأطعمة المقلية يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الأطعمة المقلية من الوجبات التي يرغب الكثير من الأشخاص في تناولها، وذلك نظرا لمذاقها اللذيذ، ولكن ماذا يحدث لجسم الإنسان عند تناولها يوميا؟

1- اكتساب الجسم المزيد من السعرات الحرارية:

عندما يتم قلي الطعام في الزيت، يتم امتصاص الجسم هذا الزيت، وبالتالي اكتساب المزيد من الدهون والسعرات الحرارية، وفق ما جاء في موقع "listsurge".

2- أمراض الشرايين التاجية:

الأطعمة المقلية تسبب ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والسكري وجميع العوامل المسببة لأمراض القلب، وأظهرت دراسة أن الاحتمال الإحصائي للإصابة بأمراض القلب يرتفع مع عدد المرات التي يأكل فيها الفرد طعاما مقليا، وتبين أيضا أن تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على كميات أقل من الأطعمة المصنعة يقلل من احتمالية الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

3- مرض السكري:

تعتبر الأطعمة المقلية، بدهونها وزيوتها المتحولة، مقدمة لتطور مرض السكري من النوع 2، وتظهر مقاومة الأنسولين عند الأفراد الذين يتناولون الأطعمة المقلية أكثر من مرتين خلال الأسبوع.

4- السمنة:

تكوين الطعام المقلي يجعله يحتوي على عدد عالٍ من السعرات الحرارية، ما يجعل كل وجبة تزيد عن الكمية المطلوبة الموصى بها من السعرات الحرارية، بالإضافة إلى أن الدهون المتحولة الموجودة في الأطعمة المقلية تعزز من زيادة الوزن.

5- مادة الأكريلاميد:

هي مادة كيميائية، وهي عملية تحدث وتنتج أثناء القلي بدرجة حرارة عالية، وتعتبر هذه المادة الكيميائية سامة، ما يزيد من خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان.

6- قصور القلب:

أهم الآثار الصحية السلبية الناتجة عن تناول الأطعمة المقلية هي قصور القلب، ويصبح من الصعب للغاية التعافي منه، ويؤدي الاستهلاك المفرط للأطعمة المقلية إلى زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والذي بدوره يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، وكل هذه العوامل الخطر تزيد من احتمالية حدوث قصور القلب بنسبة 68٪.

7- ميكروبات الأمعاء:

عندما يستهلك الفرد طعاما مقليا، تعتاد ميكروبات الأمعاء على مثل هذا النظام الغذائي، ثم تبدأ في طلب المزيد منه، لذا إذا كنت تأكل طعاما مقليا بانتظام، يبدأ جسمك في مطالبتك بتناول المزيد والمزيد منه.