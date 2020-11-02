من أول 20 دقيقة حتى 10 أعوام.. هذا ما يحدث للجسم عند الإقلاع عن التدخين

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

إذا سبق أن فكرت في الإقلاع عن التدخين، فقد ترغب في البدء في العمل من أجل ذلك الهدف في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن التدخين يرفع خطورة الأمراض الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا وقد يتسبب بالوفاة، وفقا لبيان أصدرته المنظمة في مايو.

وفي مقطع فيديو عبر "تويتر"، شرح "برنامج مكافحة التدخين" الخاص بوزارة الصحة السعودية ما يحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين، وفقا لـcnn.

هذا ما يحصل لجسمك بعد إقلاعك عن التدخين:

بعد أول 20 دقيقة: انخفاض تدريجي لنبضات القلب وضغط الدم

بعد 12 ساعة: تنخفض مستويات أول أكسيد الكربون في الدم، وتعود إلى معدلها الطبيعي

من أسبوعين إلى 3 أشهر: الشعور بتحسن في الدورة الدموية وأداء الرئتين

من الشهر الأول إلى الشهر التاسع من الإقلاع: تقليل ضيق التنفس، وتوقف السعال

بعد مرور عام: تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بـ50% مقارنةً بالمدخنين

بعد مرور 5 أعوام: تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بأكثر من 73%

بعد 10 أعوام: تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة بـ50% مقارنةً بالمدخنين، وإضافةً إلى ذلك، يقل أيضاً خطر الإصابة بسرطان الفم، والحلق، والمريء، والمثانة، وعنق الرحم، والبنكرياس

بعد مرور 15 عاماً: تكون نسبة خطورة الإصابة بأمراض القلب التاجية متساوية للأشخاص غير المدخنين