ألوان صبغات شعر شتاء 2021 مستوحاة من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:40 مساءً - يشكل موقع إنستقرام النافذة الأساسية للنجمات العربيات في زمن الكورونا، ومن خلال أحدث إطلالاتهن استطعنا رصد مجموعة من ألوان الشعر يعتمدنها خلال الوقت الراهن، والتي يبدو أنها ستكون موضة شتاء 2021، لا سيما أنهن مصدر إلهام للنساء عموماً ولمصففي الشعر أيضاً.

وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز ألوان صبغات شعر شتاء 2021، استوحيناها من النجمات العربيات، لتختاري من بينها ما يناسبك.



صبغات شعر بتدرجات اللون البني

كارول سماحة



لا شك أن صبغات الشعر باللون البني بدرجاته كافة، هي من أكثر ألوان الشعر رواجاً وإقبالاً من النساء، لا سيما أنه يتناسب مع جميع ألوان البشرة ويوفر للمرأة إطلالة راقية ودافئة. وفي نظرة الى أحدث إطلالات النجمات عبر إنستقرام، طغى اللون البني، بتدرجاته الداكنة والفاتحة، مما يوحي بأنه سيكون من أبرز صيحات ألوان الشعر لهذا الشتاء. فالنجمة كارول سماحة اعتمدت لون الشعر البني الفاتح، أما النجمة ماغي بوغصن فاختارت الشعر البني الداكن، فيما اختارت النجمة نانسي عجرم الشعر البني العسلي. من جهتها، اعتمدت النجمة ستيفاني صليبا صبغة الشعر البني الكاراميل، واختارت النجمة نجوى كرم الشعر البني الشوكولاته. بدورها، اعتمدت النجمة هنا الزاهد الشعر البني الداكن مع الخصلات الشقراء الأمامية، هي المعروفة بشعرها الأشقر الذهبي.

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صبغات الشعر الأشقر

سميرة سعيد



إضافة الى البني بدرجاته المختلفة، تأخذ صبغات الأشقر حيزاً كبيراً من موضة شتاء 2021، بدليل اعتماده من كثيرات من النجمات العربيات مؤخراً. فالنجمة نوال الزغبي اختارت الشعر الأشقر الفاتح مع الجذور الداكنة، علماً أنه كان من أبرز صبغات الشعر في الصيف الفائت، وهو يكمل طريقه الى الشتاء المقبل. أما النجمة مايا دياب فاعتمدت الشعر الأشقر البلاتيني، هي المعروفة بجرأتها وإطلالاتها اللافتة. من ناحيتها، اختارت النجمة سميرة سعيد مؤخراً الشعر الأشقر البني الفاتح الذي يمزج بين درجات البني والأشقر الفاتح. فيما اختارت مقدمة البرامج كارلا حداد صبغة الأشقر النحاسي، أو الأشقر المائل للاحمرار، وهي من صبغات الشعر المميزة التي تناسب بشكل خاص ذوات البشرة الفاتحة والبيضاء.

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صبغة الشعر الأسود

هيفا وهبي



يعد الأسود أيضاً إحدى صبغات الشعر الرائجة لهذا الشتاء، وقد اعتمدته مؤخراً كل من النجمات هيفاء وهبي وهنا الزاهد ولجين عمران وغيرهن... وهو يتناغم مع البشرة البيضاء بشكل خاص. وقد بدا شعرهن بلمسة لامعة وذا مظهر حيوي جذاب.

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