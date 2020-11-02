اطلالات النجمات في ختام مهرجان الجونة السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:40 مساءً - في ختام مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، لفتتنا اطلالات النجمات والفنانات العربيات على السجادة الحمراء. اذ أتت الاطلالات مميزة وجميلة على عكس الأيام الماضية التي لاحظنا فيها بعض المبالغة في التفاصيل وظهور بعض القصات القديمة أو الريترو. لذا تابعي معنا أهم الاطلالات التي رصدناها لك.



اطلالة موفقة للنجمات في ختام مهرجان الجونة



فساتين مميزة على السجادة الحمراء



البداية كانت مع ليلى علوي من خلال ظهورها بفستان طويل باللون الأخضر الزمردي مصنوع من الباييت اللماع، لاق بها جداً واعتمدت معه تسريحة شعر ناعمة من خلال الشعر المملس.



أصالة فاجأتنا بحضورها في ختام المهرجان واختارت أن تطل على السجادة الحمراء بفستان باللون الأسود ذو ياقة من الدانتيل ومزين عند خصره بشك عريض أشبه بالحزام. هذا وأحببنا اطلالة بشرى بفستان طويل مصنوع من الكشاكش والدانتيل اعتمدته مع تسريحة شعر مشدودة الى الوراء. لاق هذا الفستان ببشرى بشكل كبير وعكس أناقتها.



درة زروق اعتمدت فستاناً أنيقاً باللون الأبيض تميز جزئه العلوي بطبقة من الكشكش باللونين الأسود والأبيض. ونسقت مع الفستان حقيبة يد صغيرة باللون الأسود من تصميم ألكسندر ماكوين Alexander McQueen .



كندا علوش عوضت عن اللوك الكارثي بالطقم الأزرق والبوتين الأبيض، فاختارت فستاناً باللون الأبيض ذو قصة ضيقة ينسدل منه كاب من الوراء من تصميم شهيرة لاشين Shahira Lasheen ونسقت معه حقيبة يد صغيرة باللون الفضي. أتت اطلالة كندا من أجمل الاطلالات على السجادة الحمراء وأكثرها تميزاً.

أمينة خليل أطلت بفستان ناعم باللون الأصفر ذو كتف واحد مع شال ينسدل منه الى الخلف. أما لجين عمران فتوجهت نحو تصميم مرمر حليم لاطلالتها التي أتت مفعمة بالأنوثة، فاختارت فستاناً ذو قصة ملوكية جزئه السفلي هو عبارة عن تنورة باللون الأسود في حين يأتي جزئه العلوي باللون الأزرق النيلي ذو أكمام منفوخة ونسقت معه كمامة من نفس درجة الأزرق.



ومن أكثر الاطلالات التي لفتتنا وأحببناها كانت اطلالة النجمة المصرية يسرا من خلال فستان لماع باللون الأبيض اللؤلؤي مع كاب طويل ينسدل منه من تصميم المبدع اللبناني جورج شقرا.



أما هالا صدقي، فاختارت فستان من الباييت باللون الأسود، نسقته مع وشاح من الشيفون الأسود.



ومن بين الاطلالات المتميزة التي لفتتنا أيضاً، كانت اطلالة رزان مغربي بفستان رائع باللون الأزرق السماوي مصنوع أيضاً من الباييت ذو قصة اغريقية ذو كتف واحد ومفتوح عند الخاصرة.



بالفعل أتت اطلالات اليوم الأخير من مهرجان الجونة بدورته الرابعة مميزة وملفتة وأحببناها كلها. تابعي معنا أبرز هذه الاطلالات وشاركينا رأيك.



الصور:



View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Oct 30, 2020 at 9:43am PDT

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View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Oct 30, 2020 at 11:30am PDT

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View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Oct 30, 2020 at 11:52am PDT

View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Oct 30, 2020 at 12:01pm PDT

View this post on Instagram A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Oct 30, 2020 at 12:06pm PDT