قصات تحبها سهر الصايغ نجمة غلاف "الخليج 365"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 نوفمبر 2020 01:40 مساءً - تعتبر نجمة غلاف عدد "الخليج 365" هذا الأسبوع سهر الصايغ من الشخصيات المحببة إلى القلب، التي عملت بجهد وكد ومثابرة؛ للوصول إلى ما هي عليه اليوم. وتعتبر سهر مميزة في أسلوب أزيائها وكلاسيكية بطبعها، إلا أنها هذه المرة كشفت لنا عن وجهها الآخر.

اطلالة سهر الصايغ بجامبسوت باللون الأسود



إطلالات سهر الصايغ المتنوعة



طابع كلاسيكي في أزيائها



من يتابع إطلالات سهر؛ يلاحظ أنها تتميز بطابعها الكلاسيكي الجميل، فهي ليست من متّبعات الصيحات العالمية بشكل عشوائي، بل تختار منها ما يناسبها وما يليق بها، فنراها في غالبية الأحيان من محبات الجمبسوت بمختلف أشكاله؛ إذ تستهويها هذه الصيحة بشكل كبير، ونراها متألقة بها في مختلف مناسباتها النهارية والمسائية، فضلاً عن ذلك؛ تحب سهر الفساتين الكلاسيكية ذات أسلوب الميدي التي تليق بها بشدة.

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إطلالات سهر الصايغ على غلاف "الخليج 365"



في جلسة تصوير خاصة بمجلة "الخليج 365"، تألقت سهر الصايغ بإطلالات متنوعة أضافت إلى أسلوبها لمسة جديدة، لم نكن قد تعودنا عليها من قبل.

ففي اللوك الأول، اختارت فستاناً باللون الزهري ذي أكمام بموضة الكشاكش، أو ما يعرف في عالم الموضة بالـ Ruffles، من تصميم ميزون مو Maison Moe، ونسقت معه تسريحة شعر طبيعية، وزيّنت شعرها ببندانا من نفس لون الفستان، هذا واعتمدت مكياجاً هادئاً وأنثوياً جداً. ولكي تكمل إطلالتها بالإكسسوار المناسب؛ نسقت سهر مع الفستان الزهري أقراطاً كبيرة من الذهب الأبيض ومرصعة بالألماس.

أما الإطلالة الثانية فكانت أكثر جرأةً، وهو أمر لم تعودنا عليه سهر في إطلالاتها، فرأيناها بجمبسوت باللون الأسود من الجلد ذي لوك جريء ولافت، نسقته مع قبعة جلدية وعقد متعدد السلاسل في عنقها. واعتمدت معه موضة الشعر المبلل أو الـ Wet Look. هذا وأتى مكياجها ترابياً وناعماً، خالياً من أي مبالغة.

هذا اللوك الجريء والعصري هو أمر جديد على إطلالات سهر الصايغ، التي دائماً ما عودتنا على إطلالاتها ذات الطابع الكلاسيكي والرصين.

أتى تنسيق هذه الأزياء من قبل منسقة الموضة المصرية إيمان الخميسي.

أسلوب جريء ومميز

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إطلالات سهر الصايغ في مهرجان الجونة



والجدير بالذكر أن أحدث إطلالات سهر الصايغ كان خلال مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، حيث رصدناها بإطلالتين متميزتين؛ الأولى من خلال جمبسوت باللون الأوف وايت أو البيج ذي الكشاكش عند خصره، وهنا تجدر الإشارة إلى أن موضة الـ Ruffles من أكثر الصيحات المحببة إلى قلب سهر، أما الإطلالة الثانية فكانت كلاسيكية ومميزة؛ من خلال فستان ميدي باللون الأسود.

اطلالة سهر الصايغ في مهرجان الجونة

على الهامش

في لقاء خاص مع مجلة الخليج 365، تعرّفنا أكثر على ذوق سهر الصايغ وأسلوبها في الموضة.

1- لست من الممثلات المهتمات بالأزياء، هل أنتِ بعيدة من اتباع الماركات العالمية؟

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علاقتي بـ"الفاشون" سطحية للغاية، ولا أواكب أحدث صيحات الموضة أو أسعى إلى اعتمادها، فالأهم بالنسبة إلي هو اختيار الأزياء التي تناسب شكل جسم وشخصيتي، وأنا عادة أختار الإطلالات البسيطة. ما

2- هل لديك تحضيرات معينة لإطلالتك على السجادة الحمراء؟

لا شيء خارج الطبيعة، أختار تسريحة شعر بسيطة وماكياج ناعم، وأرتدي الفستان الذي اخترته للمناسبة.

4- لا تخشين الظهور بدون ماكياج، على عكس بعض الفنانات، هل هذا يعني أنك لا تعيرين اهتماماً لجمالك الخارجي؟

أنا كما قلت أحب الطبيعة في كل شيء، وأطبق الماكياج الخفيف، وليس لدي أي مشكلة للظهور بدون مساحيق تجميل؛ لأنني لا أفضلها.

5- ماذا نجد في حقيبة يدك؟

مفاتيح السيارة والشقة وعطري المفضل.

هل أنتِ من هواة التسوق؟

أنا مدمنة الشراء "أون لاين"، وأعتقد أن التسوق الرقمي خلق من أجلي، فهو يوفر وقتاً وجهداً كبيراً.

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