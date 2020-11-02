الامارات | مغردون يسخرون من فيلم "خط الدم": "ضيعتوا هيبة مصاصي الدماء"

شكرا لقرائتكم خبر عن مغردون يسخرون من فيلم "خط الدم": "ضيعتوا هيبة مصاصي الدماء" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقب عرضه بأيام قليلة، أثار الفيلم المصري "خط الدم" موجة من الانتقادات والتعليقات الساخرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أطلق عليه مغردون "خط الضحك".

واعتبر المشاركون في التعليقات، أن الفيلم الذي تم طرحه عبر إحدى منصات الرقمية ابتداءً من 30 أكتوبر الماضي بالتزامن مع الاحتفال بأعياد الهالوين، ويعتبر أول عمل عربي يتناول عالم مصاصي الدماء، جاء أقل من المتوقع من حيث المستوى الفني والحبكة، لافتين إلى غياب القصة وضعف الأداء، ووصفه البعض بأنه أقرب لفيلم كوميدي عن مصاصي الدماء، وعلق بعضهم: "ضيعتوا هيبة مصاصي الدماء في مصر".

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كذلك تعرض "خط الدم" للقرصنة بعد طرحه عبر المنصة بساعات قليلة، وهو ما يهدد فرص نجاحه عند طرحه في دور العرض السينمائي لاحقاً.

الفيلم من بطولة نيللي كريم، وظافر العابدين، إخراج رامي ياسين، ويدور حول حيلة التي يبتكرها أب وأم لإنقاذ حياة أحد توأميهما بعد تعرضه لحادث أليم، ولكن هذه الخطة تعصف بالسلام الذي تعيشه الأسرة.

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