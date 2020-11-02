الامارات | مسافر "يتسلى" بحرق ورق حمام طائرة فيتنامية

شكرا لقرائتكم خبر عن مسافر "يتسلى" بحرق ورق حمام طائرة فيتنامية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأخر اليوم الاثنين إقلاع طائرة تابعة للخطوط الجوية الفيتنامية، كانت متجهة من هانوي إلى مدينة هو تشي منه، لمدة ساعة، وذلك بعد العثور على أحد الركاب بينما كان "يتسلى" بإشعال النار في ورق التواليت.

وأفادت صحيفة "في إن إكسبريس" الفيتنامية، بأن موعد إقلاع الطائرة كان مقررا في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، ولكن بينما كانت الطائرة تتجه إلى المدرج استعدادا للإقلاع، وجدت إحدى المضيفات رجلا - لم يتم الكشف عن هويته - يستخدم ولاعة لاشعال النار في ورق التواليت.

وقالت الخطوط الجوية الفيتنامية في بيان لها، إنه عند اكتشاف الرجل، قام بإطفاء النار سريعا، دون أن تتعرض الطائرة لأي ضرر.

وقام قائد الطائرة بإبلاغ برج المراقبة بالواقعة، وقرر العودة بالطائرة. وقام طاقم الطائرة بتسليم الراكب لمسؤولي الأمن في المطار، ثم أقلعت الطائرة في الساعة التاسعة صباحا، متأخرة بذلك ساعة عن موعدها الاصلي.

قال تران هواي فونج، مدير هيئة المطارات الشمالية، إن نوع الولاعة التي يحملها الراكب ليس محظورا على متن الطائرات، إلا أن استخدامها على متن الطائرة يمثل تهديدا على السلامة.

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