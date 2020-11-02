8 معلومات عن عريس درة قبل ساعات من زفافهما بالجونة

علاقات و مجتمع

تستعد الفنانة التونسية درة لزفافها في مدينة الجونة، الذي تتكتم على تفاصيله حتى الآن، إلا أن مصدر مقرب من العروس أكد لـ"الوطن"، أن حفل الزفاف سيكون مقتصرا على عدد محدد من الفنانين، في الفندق الخاص برجل الأعمال نجيب ساويرس، وتقوم "درة" حاليا، بالتجهيزات الأخيرة من ديكورات الحفل.

وأضاف المصدر، أن الفنانة درة اتفقت مع عدد من النجوم والنجمات على عدم مغادرة الجونة بعد حفل ختام الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ليتمكنوا من حضور حفل زفافها، وسط تساؤلات عن "عريس" النجمة التونسية.

وارتبط اسم هاني سعد بالفنانة التونسية درة، وتحدثت تقارير كثيرة عن ارتباطهما واستعدادهما للزواج دون نفي أو تأكيد من الطرفين، ويرصد "هن"، أبرز المعلومات عن "العريس المحتمل".

معلومات عن هاني سعد

1- مهندس معماري ورجل أعمال مصري.

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2- أسس شركته الخاصة في مجال التصميم الداخلي للمساكن والمنشآت والهندسة المعمارية في 2003، ويدير ما يقرب من 500 موظف.

3- سبق له الزواج ولديه طفلان، ويحرص على مشاركة صوره معهما في مختلف المناسبات عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

4- تجمعه علاقة صداقة بالعديد من الفنانين، أبرزهم: أمير كرارة وخالد سليم.

5- حرص على حضور عيد ميلاد الفنانة درة، الأخير، في يناير الماضي، والذي شهد حضور عدد ضخم من الفنانين والإعلاميين.

6- وجه رسالة رومانسية إلى درة، في عيد ميلادها، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "افعل ما يجعلك سعيدًا، وكن مع من يجعلك تبتسم، وتضحك بقدر ما تتنفس، وتحب طالما تعيش"، لتكتفي الفنانة التونسية بالرد عليه بـ"إيموشن قلب".

7- تحدث العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تشابه ملامحه مع المخرج محمد سامي، زوج الفنانة مي عمر.

8- يتابعه ما يزيد على 83 ألف شخص عبر حسابه الرسمي، على تطبيق تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام".