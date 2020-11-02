بالصور.. موعد وتفاصيل حفل زفاف هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

علاقات و مجتمع

تستعد الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، لحفل زفافها على الممثل أحمد خالد صالح، نجل النجم الراحل خالد صالح، عقب مرور ما يقرب 16 يوما على احتفالهما بـ"ليلة الحنة".

وكشف مصدر مقرب من العروسين تفاصيل الزفاف، قائلًا لـ"الوطن"، إن الحفل سيعقد يوم الجمعة المقبل، ومن المقرر حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

وأضاف المصدر، أن العروس ستطل بفستان زفاف من توقيع مصمم الأزياء هاني البحيري، المشغول حاليا بوضع اللمسات الأخير له، مؤكدا أنه سيكون "مفاجأة" للجميع -على حد وصفه-، متابعا أنه سيكون مطرز ويحتوى على نقوش لامعة.

هنادي مهنا تحتفل بليلة الحنة بـ"جلابية بلدي"

خلال الشهر الماضي، احتفلت الفنانة هنادي مهنا، ابنة الموسيقار هاني مهنا، بـ"ليلة الحنا"، ونشرت عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على إنستجرام، عددا من مقاطع الفيديو والصور، فضلًا عن مشاركة الجهة المنظمة للحفل بعض اللقطات عبر إنستجرام.

تضمنت مقاطع الفيديو والصور، تزيين المكان بسرادق أحمر اللون ومنقوش، وأعمدة نور، مع وضع صورة "توكتوك" وزجاجات بيرة، ولافتة مدون عليها "حنة هنادي مهنا"، فضلًا عن ورود حمراء متناثرة في أرجاء المكان.

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وظهرت العروس بـ"جلابية بلدي" بيضاء اللون، غير منقوشة، تشبه التي ظهرت بها الراقصة فيفي عبده، في استعراض "حزمني يا"، مزودة بحزام أحمر به "ترتر" ذهبي، كما اختارت الظهور بشعر انسيابي يحمل بعض التموجات.

عقد قران هنادي مهنا

في 7 أكتوبر الجاري، فاجأ الفنان أحمد خالد صالح والممثلة هنادي مهنا، جمهورهما، بعقد قرانهما، بعد خطبة دامت قرابة الـ10 أشهر.

وظهرت "هنادي" بفستان أبيض بسيط، اعتمدت على المكياج الهادىء والشعر المنسدل على كتفيها، وتداول عدد من مقاطع الفيديو لعقد القران عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وشارك الفنان أحمد خالد صالح، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، لقطات من الحفل وعددا من الصور التي تجمعه بهنادي، وأرفق تعليقًا قال خلاله: "اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، الحلم أصبح حقيقة وبقيتي مراتي".

وعمل العروسان معا في مسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، أحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.