الامارات | كاملة أبو ذكري تهاجم أبطال "ب100 وش" : "أنتم مين أصلا"

شكرا لقرائتكم خبر عن كاملة أبو ذكري تهاجم أبطال "ب100 وش" : "أنتم مين أصلا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

شنت المخرجة المصرية كاملة أبوذكري هجوما عنيفا على أبطال مسلسل "ب100 وش"، الذي أخرجته وعرض في رمضان الماضي ولاقى نجاحا كبيرا. محذرة من الوقوع في مصيدة الغرور.

وكتبت أبو ذكرى عبر حسابها على "فيسبوك": "عرفت وسمعت واتأكدت أن بعض الممثلين المبتدئين من مسلسل "بـ 100 وش" بعد النجاح الفظيع المريع لمسلسل بـ 100 وش شافوا نفسهم والغرور سيطر على تصرفاتهم.. عايزه أقولكم خسارة. الغرور مقبرة الفنان زي ما قاللنا يوسف شاهين ده أنتم لسه الناس ما تعرفش أساميكم الحقيقية وبتشاور عليكم باسم الشخصية اللي قدمتوها".

وأضافت: "الغرور ممكن يقتلكم وغرور ليه، أنتم مين أصلا. كلنا مين أصلا.. دكتور مجدي يعقوب متواضع ولما تتكلم معاه بيحط راسه في الأرض مجدي يعقوب بجلالة قدره. وربنا يهدي".

وأثار هجوم المخرجة المصرية جدلا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي حرص فيه عدد من أبطال المسلسل على الرد عبر حساباتهم على "فيسبوك"، فكتب الفنان مصطفى درويش: "غرور ليه أحنا أصلا مين..احنا فعلا الناس لسه بتندهنا باسم الشخصية، نفوق كده ونركز واللي عملنا هما الناس فبلاش نخسرهم". مؤكدا أنه لا يعلم من هو المقصود بكلام كاملة أبو ذكري، ولكنه في نفس الوقت وجه لها عتابا قائلا: "بس أنا ليّا عتاب على حضرتك، أنتِ عارفة قيمتك عندنا كلنا، لو حد مننا غلط وحضرتك وجهتيه هيسمع الكلام وهيرجع عن اللي بيعمله، فكان ممكن يكون الكلام بينا وبين بعض أحسن ما يكون الكل متهم بالشكل ده، والكومنتات تنزل تقول فلان وفلانه وبقينا كلنا موضع اتهام، آسف لو بقول كده بس حضرتك معودانا على قول الصراحة ما تخفش ولا تهاب من حد".

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وكتبت الفنانة زينب غريب: "الفرصة اللي حضرتك اديتها لنا ومكناش نحلم بيها، متمناش أشوف حد مننا بيستغلها غلط، ومع حضرتك أن الغرور هو اللي بيقتل الممثل فنيا ويكون مجرد شكل ملهوش معنى، وأتمنى نفضل ناس بسيطة وعلى طبيعتها، ونكون العيلة اللي نفتخر بيها طول العمر".

أما الفنانة دنيا ماهر فدعت أبو ذكري للإفصاح عن اسم الشخص المقصود قائلة: "طيب قولي مين.. كلنا كدة قيد الاتهام يا أستاذة".

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