البرازيلية والروسية.. حكاية راقصتين أشعلتا السوشيال ميديا بمصر في أسبوعين

لايف ستايل

باتت الراقصات هن حديث بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فثمة مقاطع قصيرة جعلتهن متصدرات محركات البحث، عقب تداول الرواد لها، ليبدأ الجمهور يبحث عن هوياتهن، ومقاطعهن السابقة، بل وانتظار اللاحق منهن.

ويرصد "هن" في السطور التالية.. حكاية راقصتين أشعلتا السوشيال ميديا في مصر خلال أسبوعين..

لورديانا البرازيلية

بدأت الأمر منذ أسبوعين تقريبًا، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصلة رقصة للراقصة البرازيلية التي تقيم في مصر والعروفة باسم "لورديانا"، وذلك خلال وجودها في أحد مراكز التجميل، على نغمات الأغنية الشعبية "إخواتي"، حيث ذهبت لعمل أظافرها.

وظهرت لورديانا بفستان من اللون الرمادي على جاكت قصير فاتح، وأدت الرقصة باحترافية عالية وسط السيدات، وانتشر الفيديو على نطاق واسع وتباينت ردود الأفعال بين المعجبين بشدة بالراقصة وأدائها، ومن ينتقدون انتشار هذا الفيديو.

وعقب تداول الفيديو بان "فستان" الراقصة هو الأكثر مبيعًا على صفحات "الفتيات"، ومن ثم شاركت الراقصة في العديد من مقاطع الرقص مع أشهر مطربي المهرجانات الشعبية، على رأسهم عمر كمال، والليثي، وحمو بيكا.

ولورديانا تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر، ولها قناة على موقع "يوتيوب" تقدم فيها فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص، ويتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم، كما أنها تشارك في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

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راقصة عيد الميلاد

وهي الراقصة الروسية، ديانا، التي قررت إحدى الزوجات حضورها داخل صندوق، كهدية لزوجها في عيد ميلاده.

وكان تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريفا حول حرص زوجة على إهداء زوجها هدية خاصة في عيد ميلاده، واهتمت بأن تكون الهدية لشيئ يعشقه الزوج.

ويظهر في الفيديو هدية الزوجة لزوجها والتي كانت عبارة عن علبة هدايا كبيرة وحينما فتحها الزوج وجد فيها راقصة وقامت بالرقص له وقال الزوج "أنا هدخل معاها وبعدين هاجي لكم".

وطالب الزوج بمجرد رؤيته الهدية بإخراج الراقصة فورًا من علبة الهدايا قائلًا: "طلعوا الست الغلبانة المحبوسة دي".

وقالت له الراقصة التي كانت تتحدث بلكنة أجنبية "سنة حلوة يا جميل" وقبل الزوج يدها وتبادلوا القبلات ثم رقصت معه على موسيقى الأغاني.

من جانبها علقت الراقصة الروسية، ديانا أليكس، صاحبة المقطع، لـ "هُن" إنها سعيدة بردود الأفعال، وبالمفاجأة التي أعدت لها بصحبة زوجة صاحب عيد الميلاد.

وتابعت "ديانا": "أنا بقالي 4 سنين في مصر بحي حفلات، وبعرف أتكلم عربي كويس".

مدير أعمال الراقصة: حاجة مش غريبة

وقال أحمد أبو العلا، مدير أعمال الراقصة الروسية، وصاحب فكرة صندوق الهدايا، إنه تشاور كثيرًا معها وبترتيب من زوجة صاحب عيد الميلاد حتى توصل لتلك الفكرة: "حاجة جديدة ومفاجأة حلوة".

وأضاف خلال تعليقه لـ"هُن": "فكرة إن واحدة تجيب لجوزها رقاصة حاجة عادية، زيها زي وجود رقاصة في الفرح أو حفلة، فكدة كدة ليها تواجد، وستات كتير بتطلب رقاصة في حفلات".