الامارات | وسط حملات انتخابية وتلاعب بالتصويت .. النيوزيلنديون ينتخبون طائرهم المفضل !

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك الناخبون النيوزيلنديون أمس في الانتخابات الثانية ولكن هذه المرة لاختيار طائرهم الأصلي المفضل.

وتشهد مسابقة "فورست آند بيرد" السنوية قيام الناخبين بتصنيف طيورهم المحلية الخمسة المفضلة في مسابقة تهدف إلى زيادة الوعي بالتهديدات التي تواجه الأنواع الشهيرة في نيوزيلندا.

ولا تخلو الانتخابات من الجدل، مع فضائح قرصنة والتلاعب في التصويت وحملات مشكوك فيها في السنوات السابقة.

ويقوم النيوزيلنديون المتحمسون بحملات من أجل طائرهم المختار باستخدام الإبداع والفكاهة وبعض السياسات القذرة.

ويسعى الطائر الفائز في العام الماضي وهو بطريق أصفر العينين "هويهو" ، "لإعادة انتخابه" وفقًا لصفحة الفريق على فيسبوك.

وبدلا من ذلك، قال فريق "هويهو" إنه يلقي بثقله خلف حزب "بنجوين" البطريق، وهو تحالف من ستة طيور بطريق، على أمل أن يفوز أحدهم. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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