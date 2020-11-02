فيديو جديد من حفل خطوبة بشرى في الجونة: "مش هقول حاجة بعد عملته دي"

علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد من خطوبة الفنانة بشرى على صديقها سالم هيكل مدير عام مبيعات إحدى الشركات الكبرى، الذي فاجأها وسط الحضور وأصدقائها من الوسط الفني، خلال حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وتضمن مقطع الفيديو، الذي لا يتجاوز الـ50 ثانية، ظهور بشرى خلال بكائها بعد تقدم حبيبها لها، وتقبيل الحضور عن بُعد، احتفالها بخطبتها، بفستان أسود "أوف شولدرز"، والذي تميز بأنه طويل وبدون نقوش، مع مكياج سموكي ومجوهرات فضية.

وبسؤال بشرى من الحضور "هتوعدي خطيبك بإيه"، ردت قائلة: "أوعده بإيه.. أنا مش هقول حاجة بعد عملته دي"، في إشارة إلى صدمتها وتفاجئها بتقدمه لها بطريقة رومانسية وسط الحضور.

بشرى عن زواجها بعد حفل ختام مهرجان الجونة: "معنديش فكرة عن الكلام ده"

يشار إلى أن أنباء عدة تداولها العديد من وراد مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حول استعداد الفنانة والمنتجة بشرى، للزواج، في حفل حاشد عقب انتهاء حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

"معنديش فكرة على الكلام ده، وأنا مشغولة حاليا في المهرجان".. بتلك الكلمات حسمت بشرى، الجدل حول زواجها اليوم، في أول تصريح لها لـ"الوطن"، مؤكدة عدم إقامة حفل زفافها اليوم.

وجاءت تلك الشائعة، بعد أنباء زواج الفنانة التونسية درة، من رجل الأعمال المصري هاني سعد، عقب انتهاء مهرجان الجونة السينمائي، والذي تغيبت عنه بسبب التجهيزات لحفل الزفاف، بينما تقوم حاليًا بإجراء بروفات على فستان الزفاف وهو من تصميم زهير مراد.

مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة

يذكر أن عددًا من النجوم حرصوا على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبو ضيف.

وانطلق مساء الجمعة الماضية، حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، وكانت بدأت فعاليات المهرجان يوم الجمعة الماضية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والسينما في العالم والوطن العربي.

وتوافد عدد من النجوم والفنانين على الريد كاربت الخاص بحفل ختام فعاليات المهرجان، وكان من أول الحضور المخرج أمير رمسيس والمنتجة مريان خوري، كما حضر على الريد كاربت المخرج السوداني أمجد أبو العلا والكاتبة النمساوية سونيا.