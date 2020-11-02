تفاصيل جديدة في قضية "طفل المرسيدس": اتسلم لأهله بدل ما يروح الدار

علاقات و مجتمع

تحدث صبري عثمان، مدير عام خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن كواليس إعداد التقرير الخاص بالطفل المعروف إعلاميا بـ"طفل المرسيدس"، والذي تضمن أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك.

وقال "عثمان"، خلال حديثه لـ"الوطن"، إننا تعاملنا مع حالات مشابه لأطفال غير منضبطين ومدللين، مضيفا:"بس ده طفل خارج عن المألوف وفريد من نوعه".

وعن إرساله لأسرته مجددا عقب تحقيقات النيابة العامة، أوضح مدير عام خط نجدة الطفل بـ"الطفولة والأمومة"، أن المجلس راعى المصلحة الفضلى للطفل، الممثلة نشأته وسط أسرته وتقوميه نفسيا وتربويا، "أضرار إنه يكون مع أسرته أقل من إننا نوديه دار".

كواليس تحديد هوية "الطفل المرسيدس"

وكشفت مصادر عن تمكن أجهزة الأمن من تحديد هوية الطفل الذي ظهر في فيديو الإساءة لشرطي المرور، الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، عندما استوقفه وطالبه بتراخيص السيارة والقيادة.

وقالت المصادر إنّ الطفل الذى يقود السيارة، نجل قاضٍ ومقيم في المعادي، وكان يستقل سيارة مرسيدس سوداء اللون موديل سي 280، وتمكنت الجهات الفنية بوزارة الداخلية من تحديد هويته بعد فحص الفيديو.

وكشف المصدر في تصريحات لـ"الوطن"، عن أنّ الطفل يدعى أحمد/ وهو طالب بالصف الثالث الإعدادي بإحدى مدارس الإنترناشيونال في المعادي، وأنّه يقيم في أحد الكمباوندات.

وأوضح المصدر أنّ الواقعة جرت في ميدان بيتشو بزهراء المعادي، وأنّ الطفل عقب انتشار الفيديو ظل في محل سكنه، موضحًا أنّه عقب تفريغ الكاميرات والتوصل لهوية الطفل وتتبع خط سيره، سلّمته أسرته إلى قسم الشرطة.

وقال الطفل خلال استجوابه، إنّ السيارة كانت ملكًا لأسرته، وأنّ والده باعها لأحد أصدقائه، وأنّ الطفل أخذها في جولة مع أصدقائه قبل تسليمها لمالكها الجديد.

بيان النائب العام

وذكر بيان للنائب العام في وقت سابق، أنّ وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، رصدت تداولًا واسعًا لمقطع مصوَّر لطفل يقود سيارة، استوقفه فرد شرطة بالإدارة العامة للمرور، لسؤاله عن تراخيص السيارة والقيادة، وأساء الطفل إليه وتعدى عليه.

وأمر المستشار النائب العام بالتحقيق في الواقعة واتخاذ اللازم قانونًا، وذلك بعد أن تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه فتى لم يتجاوز الـ14 من عمره وهو يقود سيارة، وفي أثناء إيقافه من أمين شرطة ليسأله عن التراخيص، فرّ بالسيارة هاربًا، محاولاً دهس أمين الشرطة، الذي سقط على الأرض بعدما اصطدم بالسيارة.