طبيب روسي يكشف عن عوامل تسبب الصداع النصفي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

كشف فاليري كوفايف، طبيب الأعصاب في المستشفى المركزي التابع بإدارة شؤون الرئاسة الروسية، عن العوامل التي تسبب الصداع النصفي لدى الانسان.

وفي تصريحات لجريدة "أرجومينتي إي فاكتي" اليوم السبت، أوضح كوفايف أن كل فرد قد يتأثر بعوامل خاصة به تسبب بإصابته بالصداع النصفي، وهو مرض كثيرا ما يأتي كرد لجسم الانسان على بعض الأغذية.

وأشار الخبير بهذا الصدد إلى أن " المسببات الرئيسة للمرض هي الأنبذة (جمع نبيذ) الحمراء والفوارة، مضيفا أن الشوكولاتة من شأنها أن تسبب المرض هي الأخرى في بعض الأحيان، مع أن احتمال ذلك ضعيف نسبيا.

كما ذكر الخبير أن الجوع أيضا يمكنه أن يسبب الصداع النصفي في كثير من الحالات.