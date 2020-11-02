أمريكية تعيش مع زوجها وحبيبته السابقة: بنحب بعض

لايف ستايل

كشفت سيدة أمريكية تدعى مونيكا ساندوفال عن تفاصيل إقامتها مع زوجها وحبيبته السابقة في منزل واحد، حيث يعيش الثلاثة بشكل حياة رائعة، حسب وصفها.

وتقيم مونيكا مع زوجها جيلبرت (35 عاما) وحبيبته جيزيل، على مدار 5 أعوام متتالية، ويعيش الثلاثي بسعادة مع أطفالهم الخمسة، فلكل سيدة منهما غرفة نوم منفصلة، حتى يتمكن الزوج من اختيار النوم أينما يريد، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ويزعم الثلاثي أن موقفهم الغريب هو سر سعادتهم الدائمة، حيث يبدي بعض من حولهم اندهاشهم الشديد من قبل استمرار تلك العلاقة على مدار الأعوام القليلة الماضية دون ملل، إذ قالت مونيكا: "زوجي وصديقته يقضيان وقتهما معًا، ولديه وقتي الخاص معي أيضًا، وبالطبع، سيعتقد الرجال أنه الرجل الأكثر حظًا في العالم، حيث لديه امرأتان، لكن الأمر يتطلب الكثير من الوقت والصبر والتفاني والالتزام ليكون في علاقة كهذه".

كانت مونيكا تعمل في أحد المطاعم الشهيرة في منهاتن، بولاية نيويورك، للتمكن من إعالة ابنتها "آنا" البالغة من العمر 13 عامًا، حتى التقت بجيلبرت ونشبت بينهما علاقة غرامية، إذ أنه أخبرها بانفصاله عن حبيبته السابقة، لكن بعد مرور شهر، اعترف الرجل أنه لا يزال على علاقة بـ"جيزيل"، والدة أطفاله الثلاثة ومولودها الجديد.

وقالت السيدة الأمريكية: "لقد صُدمت، لكني كنت بالفعل في حالة حب مع جيلبرت، وفي النهاية، قبلت الزواج منه لأنه شخصًا جيدًا".

وبشكل لا يصدق، توطدت علاقة المرأتان في النهاية بشكل، حيث قالت مونيكا: "كنت أنا وجيزيل مجرد أصدقاء في البداية ليس أكثر من ذلك، لكنني بدأت أشعر بالانجذاب إليها، وكان هناك الكثير من المشاعر، وكلنا نحب بعضنا البعض كثيرًا، فزوجي وجيزيل هما الآن رفقاء روحي وأشعر بأنني محبوبة للغاية".