كتب: هن - 01:24 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020

قدمت الشيف غادة جميل، طريقة عمل مكرونة بالجمبري والسبانخ، وذلك من خلال برنامجها "اتفضلوا عندنا"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل مكرونة بالجمبري والسبانخ مكرونة مسلوقة نصف كيلو جمبري مقشر ثوم فصوص سبانخ ذرة بيبي كورن ساور كريم مستردة كريمة بهارات سمك كابوريا صوابع طريقة عمل مكرونة بالجمبري والسبانخ يشوح ثوم في زبدة على النار، ويتبل بملح وفلفل أسود وكمون يضاف جمبري وسبانخ وبيبي كورن تشوح المكرونة في زبدة تخلط المكرونة بجمبري وسبانخ يخلط ساور كريم وكريمة ومستردة ويرفع على النار تسلق صوابع الكابوريا وتفرم مع الثوم وتضاف لخليط الكريمة يضاف خليط الكريمة للمكرونة على النار وتقلب تغرف في طبق التقديم وتقدم ساخنة

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