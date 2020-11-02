طريقة عمل لحم بصوص الكاري

كتب: هن - 01:24 ص | الإثنين 02 نوفمبر 2020

قدمت الشيف شربيني، طريقة عمل لحمة بصوص الكاري، وذلك من خلال برنامجه "الشيف"، المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة. مقادير عمل لحمة بصوص الكاري لحم بصل ثوم جنزبيل كركم كاري كزبرة ناشفة كمون طماطم فلفل حار لبن جوز هند ملح مرقة برتقال فلفل زيت أرز للتقديم طريقة عمل لحمة بصوص الكاري يفرم البصل مع الثوم والزنجبيل باستخدام كبة كهربائية تشوح المكونات على النار مع قليل من زيت الزيتون ثم يضاف اللحم والتوابل. تفرم الطماطم مع الفلفل الحار ويضاف للحم ثم تضاف الكزبرة الخضراء وقليل من الماء والمرقة ثم تضاف فصوص البرتقال. ثم يضاف لبن جوز الهند. وتترك على النار لتنضج ثم تقدم مع الأرز الأبيض.

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