شقيقة روبي بفستان يخفي حملها في أول ظهور بعد تعرضها لوعكة صحية

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، صورتين خلال استمتاعها بالعطلة الصيفية مع زوجها إسلام صيام لاعب كرة القدم، وابن الحكم الدولي السابق عصام صيام، عضو لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت "كوكي" بفستان متوسط الطول، تميز بأنه فضفاض ومنقوش وبدون أكمام يخفي حملها، خلال وجودها مع زوجها على الشاطئ، معلقة: "نهاية فصل الصيف".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المواد المصورة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "ملكة جمال في كل أحوالك"، و"إنتي لسه حامل ولا إيه؟"، و"الصورة دي قلقتني عليكي وعلى البيبي".

يأتي ذلك بعد عدة أسابيع من نشرها صورة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تكشف عن تعرضها لوعكة صحية، مرتدية ملابس العمليات الزرقاء، وذلك عبر خاصية "ستوري"، على "فيس بوك"، دون تعليق.

وفي يونيو الماضي، أعلنت الفنانة الشابة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، حملها في طفلها الثاني، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "كوكي" في الصورة، مرتدية أزياء بحر "كاش مايوه" قاتمة اللون وفضفاضة تظهر حملها، مع نظارة شمسية وشعر "كيرلي"، بينما ظهر زوجها بـ"مايوه شورت" أحمر اللون، واضعا يده على بطنها.

واكتفت زوجة لاعب كرة القدم، بنشر الصورة لإعلان الحمل بدون كتابة تعليق، وسط تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، متمنية لها الإنجاب بسلامة.

وحرصت العديد من الفنانات على المباركة لشقيقة روبي، من بينهن الفنانة آيتن عامر، ونرمين ماهر، وجيهان خليل.

ومنذ عدة أشهر، شاركت الفنانة الشابة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بمقطع فيديو جديد لها عبر تطبيق "تيك توك"، بصحبة زوجها، أثناء تواجدهما بالمنزل، خلال تأديتهما مقطع من أغنية "نار" للمطرب الشعبي حكيم، بطريقة كوميدية.