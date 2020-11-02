الامارات | 3 ندوات افتراضية تحتفي بـ «حتا» والتراث الإماراتي

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ندوات افتراضية تحتفي بـ «حتا» والتراث الإماراتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظّم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ثلاث ندوات افتراضية خلال الشهر الجاري، بهدف الإسهام في إبراز الثقافة الإماراتية الأصيلة.

وتنطلق الندوات، بعد غد، بندوة بعنوان: «الشاعر مبارك بن حمد العقيلي.. حياته وشعره»، يقدمها الباحث والشاعر الإماراتي إبراهيم الهاشمي، ويحاوره خلالها مدير حي الفهيدي التاريخي بدبي، ناصر جمعة بن سليمان.

Advertisements

وفي ندوة أخرى تحت عنوان «اكتشف حتا»، يقدم الباحث والشاعر الإماراتي أحمد ماجد البدواوي، جولة شاملة عن تاريخ منطقة حتا، وجغرافيتها، ومراحل تطورها. كما تسلّط الندوة الضوء على أهم المعالم السياحية في حتا، وذلك في 11 نوفمبر الجاري.

كما تنظّم إدارة المواقع التراثية بـ«دبي للثقافة» في 18 الجاري ندوة ثالثة بعنوان «مدينة حتا بين الحاضر والماضي»، يتناول فيها البدواوي أهم الحرف التقليدية التي كان أهل حتا يمارسونها قديماً، مع إطلالة على الفنون الشعبية فيها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news