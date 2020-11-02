الامارات | مصر: مسابقة لمعالجة تلوث البحار والمحيطات بالروبوتات

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: مسابقة لمعالجة تلوث البحار والمحيطات بالروبوتات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شارك 25 فريقاً من مصر ومختلف الدول العربية في فعاليات التحديات النهائية لبرنامج الروبوتات البحرية، التي نظّمت بالتعاون بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المصري والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وقال رئيس مركز تقنيات الروبوتات البحرية وعميد مركز المعلوماتية الإقليمي بالأكاديمية، الدكتور أحمد الشناوي، في بيان أمس، إن هذا التحدي هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن من ميزات المسابقة أنها تنقسم إلى تحديات عدة لطلبة الجامعات والمدارس من أجل معالجة تلوث البحار والمحيطات.

وانطلق التحدي بمسابقاته الأربع هذا العام بشعار «تحديات جديدة مقبلة.. تحقيق فرص جديدة»، بهدف مسايرة التطورات السريعة في مجال الروبوتات وتطبيقاتها، واستخدام أحدث التكنولوجيات والبرمجيات والمجالات الرائدة المستقبلية.

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