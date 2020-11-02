الامارات | 150 مشاركاً في الجولة التأهيلية لـ «فزاع لليولة»

شكرا لقرائتكم خبر عن 150 مشاركاً في الجولة التأهيلية لـ «فزاع لليولة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح 16 يويلاً من بين 150 مشاركاً في التأهل إلى منافسات النسخة الـ21 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ16 من برنامج الميدان، وذلك في ختام الجولة التأهيلية، التي نظمت في القرية العالمية بدبي، نهاية الأسبوع الماضي.

وشهدت الجولة التأهيلية مشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات والفئات العمرية الذين قدموا عروضاً متميزة، بما يعكس الرغبة الكبيرة لديهم في وجودهم بالتحدي الرئيس هذا الموسم، والسعي إلى الفوز بكأس فزاع الذهبية.

ورسمت أجواء الجولة التأهيلية البهجة في القرية العالمية من خلال المتابعة الجماهيرية، التي التزمت بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وصحة الجميع.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، الذي ترأس لجنة التحكيم، التي ضمت أيضاً راشد الخاصوني، أن «توجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، بجعل الحدث أكثر شمولية، والحرص على ترسيخ الموروث الشعبي النابع من الهوية الوطنية في الشباب المشاركين، أسهما في رفع حدة المنافسات، وجعل المتقدمين على أهبة الاستعداد والتحضير لأكثر من مجرد الاستعراض بالسلاح التقليدي، خصوصاً أن التفوق في النهاية سيكون للأداء العام للمشارك في خمس فئات رئيسة مع إلغاء التصويت».

وأوضح أن «اليولة مازالت العنصر الرئيس في المنافسات، لكن في هذه النسخة ستكون هناك خمسة تحديات يحصل فيها المشارك على نسبة من علامته من المجموع العام، من خلال إقامة مسابقة أدبية وثقافية، يتم فيها إلقاء الشعر، ومسابقة رياضية تراثية للرماية المباشرة على أرض الميدان باستخدام بندقية ضغط هواء (مسجبة) لإسقاط الصحون بأسرع وقت ممكن، ومسابقتين غير مباشرتين خارج الميدان ترتبطان بالتراث، وهما سباقا الخيل والهجن، إذ سيتم تدريب المشاركين بواسطة نخبة من مدربي إسطبلات الخيول والمضمرين، وبالطبع التحدي الخامس متمثلاً في اليولة على خشبة مسرح الميدان».

القائمة

ضمّت قائمة المتأهلين الـ16 في ختام الجولة التأهيلية، كلاً من: جمعة عبيد آل علي «بطل النسخة الماضية» (أم القيوين)، وزايد علي الأحبابي (أبوظبي)، حميد سلطان الشامسي، وعبيد سالم محمد (عجمان)، ومكتوم المنصوري ومكتوم مانع الشامسي ومحمد عبدالله بن دلموك وأحمد عبدالله الحرسوسي وراشد سعيد المنصوري (دبي)، وحمدان فرحان الأحبابي ومحمد ظافر الأحبابي ومحمد حمد النعيمي ومحمد سالم العامري (العين)، وعبدالله حميد النقبي (رأس الخيمة)، وسعود إبراهيم النقبي (الشارقة)، ونهيان سعيد اليماني (الفجيرة). من جهته، قال حامل اللقب جمعة آل علي، إن «الدفاع عن اللقب الذي توّج به في النسخة الماضية، سيكون أكثر صعوبة هذه المرة، في ظل الحاجة إلى التكيف مع التغييرات التي فرضها النظام الجديد، التي تتطلب إتقان مهارات أخرى إلى جانب اليولة نفسها، وهي في النهاية تصب في مصلحة المشاركين، من خلال إتقان مهارات تراثية مهمة للغاية». وعبّر عن سعادته بما منحته البطولة التي تدرج فيها من بطولة الناشئين وصولاً إلى البطولة الرئيسة، ومن ثم الفوز باللقب، معتبراً أنها ذكرى ستبقى عالقة في ذهنه للأبد دائماً.

أسلوب حياة

من جانبهم، أكد يويلة مشاركون في الجولة التأهيلية أن ممارسة هذه الرياضية التقليدية أكثر من مجرد أداة للتنافس، لكنها أصبحت أسلوب حياة بالنسبة لهم، خصوصاً أنها شكلت متنفساً خلال الأشهر الماضية، في ظل الإجراءات الاحترازية التي سادت العالم، فكانت الملاذ لهم خلال وجودهم في المنزل للتدريب وقضاء الوقت المفيد بتعلم موروث شعبي.

Advertisements

وقال أمان ناصر آل رحمة (15 سنة)، المشارك من دبي، إن «هذه المشاركة الثانية له في الجولة التأهيلية، إذ يسعى في كل مرة إلى وجوده في الحدث، بغض النظر عن النتيجة النهائية». وأضاف: «عائلتي تدعمني للمشاركة في هذا الحدث، إلى جانب أهمية تعلم اليولة التي باتت عنصراً مهماً للغاية أسعى من خلاله للاستفادة خلال وقت فراغي، وكان له أثر كبير خلال الفترة الماضية عند وجوده في المنزل، من خلال التدريب على رفع مهاراتي، ومتابعة المنافسات السابقة، والاستماع للنصائح اللازمة لرفع مهاراتي، حتى أصبحت اليوة جزءاً من برنامج حياتي اليومية». من ناحيته، عبر مكتوم المنصوري (16 سنة) المشارك من دبي، عن سعادته بالعودة مرة ثانية إلى منافسات البطولة بعد محاولته الأولى في النسخة الماضية. وقال: «قمت بتغيير اليولة الأرضية بناءً على نصيحة لجنة التحكيم، وتحولت اليولة إلى حالة من التعلق التي كلما وجدت وقتاً في المنزل أقوم بممارستها، ولعل لقاء أصدقائي هنا في الأجواء الاحتفالية الجميلة تجعلنا نشعر أكثر تعلقاً بها».

«الميدان»

يتواصل برنامج الميدان في نسخته الـ16 هذا الموسم، وسيعرض بطولة فزاع لليولة، من خلال بث مباشر مساء كل جمعة على قناة سما دبي وإذاعة الأولى، انطلاقاً من بداية شهر ديسمبر المقبل.

لجنة التحكيم ضمّت عبدالله حمدان بن دلموك وراشد الخاصوني.

العروض المميزة رسمت أجواء تراثية حماسية في القرية العالمية.

عبدالله بن دلموك:

«اليولة مازالت العنصر الرئيس في المنافسات، لكن في هذه النسخة ستكون هناك خمسة تحديات».

جمعة آل علي:

«الدفاع عن اللقب الذي توّجت به في النسخة الماضية، سيكون أكثر صعوبة هذه المرة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news