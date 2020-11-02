الامارات | «أدباء الإمارات» يكشف عن إصدارات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أدباء الإمارات» يكشف عن إصدارات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب في الفترة من الرابع إلى 14 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو للمعارض في الشارقة.

وتأتي مشاركة الاتحاد في المعرض بمجموعة من الإصدارات الجديدة، التي تضاف إلى قائمة إصداراته المتنوّعة، التي فاز عدد منها بجوائز المعرض خلال الدورات السابقة.

وأصدر اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، بالتعاون مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، ضمن مبادرة رواق الأدب والكتاب، كتباً عدة منها «الكوكب 10» لباسمة يونس، وهو مجموعة قصصية من ثلاث قصص.

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إضافة إلى كتاب «وأظن أنا» للشاعرة شيخة المطيري، فعبارة عن مجموعة شعرية تضم 26 قصيدة. وتضم المجموعة الشعرية «غيمة مستعملة» للشاعرة نجاة الظاهري 20 قصيدة.

ومن بين الإصدارات أيضاً كتاب «عندما كانت الأرض مربعة»، وهو مجموعة قصصية للكاتبة لولوة المنصوري. ويتضمن 18 قصة.

وسيعرض اتحاد الكتّاب أيضاً كتاب «هنا مر حبيب»، وهو من إعداد محمد شعيب الحمادي، ويتضمن شهادات متنوّعة لكثير من الشخصيات والكتّاب والشعراء وأصدقاء الشاعر الراحل حبيب الصايغ. من جهته، قال أمين عام اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الدكتور محمد بن جرش: «إن ما نصبو إليه من خلال الشراكة مع مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، هو نشر الأعمال الإبداعية الإماراتية، وتتويجاً لقناعتنا بأن أفضل ما يمكن أن يقدم للكاتب الإماراتي هو مد جسر من التواصل بين إبداعه والجمهور عبر نشر عمله، وأن نقوم بتقديم الدعم اللازم لهؤلاء الكتّاب ليضعوا أعمالهم على خارطة النشر». وأضاف أن «الاتحاد حريص على المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينتظر قدومه الكثير من المؤسسات الثقافية والمثقفين والمبدعين والمهتمين».

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