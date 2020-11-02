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الامارات | 88 دولاراً غرامة عدم ارتداء الكمامة في سيؤول

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سيؤول - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المقرر أن تبدأ حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول فرض غرامة بـ100 ألف وون (88 دولاراً) على من لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة ابتداءً من الأسبوع المقبل. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مسؤولين القول إنه ستطبق قاعدة ارتداء الكمامات إجبارياً ابتداء من 13 الجاري.

وأضاف المسؤولون أنه سيتم استثناء الأطفال أقل من 14 عاماً من هذه القاعدة، إضافة إلى أصحاب الإعاقات، الذين يعانون ظروفاً طبية تصعّب عليهم عملية التنفس من خلال الكمامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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