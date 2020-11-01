فقدا جنينهما ببداية 2020.. 8 محطات في علاقة مؤمن زكريا وزوجته

علاقات و مجتمع

"الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة".. هكذا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي انتشر بكثرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث شارك العديد من مستخدمي تلك المواقع صورة تجمع بين لاعب النادي الأهلي مؤمن زكريا، وزوجته ريهام، مشيرين إلا أن الأخيرة طبقت حديث الرسول "ص" بأفعالها، لمساندتها لزوجها بأصعب أزماته، وهي مرضه، الذي يعاني منه اللاعب منذ عدة أشهر مضت.

وفي مشهد لفت أنظار جماهير "القلعة الحمراء" المتشوقة لعودة مؤمن زكريا من جديد إلى المستطيل الأخضر، ظهرت "ريهام" كأنها عكازه الذي يستعين به على المرض، خلال احتفالية تسلم الأهلي درع الدوري رقم 42، ليضع "زكريا" يده على كتفها حتى يتمكن من نزول السلم لمغادرة الملعب، بات يضج مواقع التواصل الاجتماعي مشيدين بها وبدورها معه.

مؤمن وريهام اللذان جمعتهما قصة حب قبل شهرة اللاعب، توجتها الخطوبة وكللها الزواج، وربطتها الإنجاب، بين الألم والسعادة، ظل الزوجان معًا حتى مشهد الليلة الماضية، الذي أصبح حديث السوشيال ميديا.

ويرصد "هن" محطات في حياة مؤمن زكريا وزوجته ريهام:

من هي زوجة مؤمن زكريا؟

جمعتهما قصة حُب منذ عدة سنوات قبل انتقاله لصفوف الناديين الأهلي، والزمالك المصري.

أعلنا خطوبتهما، في أغسطس 2015.

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في 2017، عقد اللاعب قرانه على "ريهام" بحضور الأقارب وبعض اللاعبين، بالإضافة للجهاز الفني لمنتخب مصر حينها بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وفى يناير 2018 احتفل مؤمن زكريا بزفافه.

استقبل اللاعب أول مولود له في 2018، والذى أطلق عليه "مالك" .

في فبراير 2020، فقد مؤمن وريهام جنينهما، وحرص اللاعب على مواساة زوجته، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مغردًا: "حبيبتى ألف سلامة عليكي قدر الله ما شاء فعل إن شاء الله ربنا يعوضنا بمولود جديد ويباركلنا في مالك، الحمد لله".

ظهرت مع اللاعب في مشهد تحية الجمهور له خلال حضوره مسرحية "علاء الدين"، وهي تنهار من البكاء.

وجهت ريهام الشكر لمسؤولي الأهلي وجمهوره، أمس، فى تصريحات لبرنامج ملعب on time sport على قناة أون تايم سبورت 1 on time sport، للوقوف بجواره وتكريمه.

وقالت "ريهام": " أشكر الجميع على الدعم المعنوي والنفسي ومؤمن فى تحسن دائم واللى جاى أحسن".