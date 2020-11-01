الامارات | أسبوع دبي للتصميم 2020.. حيّز خاص للإبداع

شكرا لقرائتكم خبر عن أسبوع دبي للتصميم 2020.. حيّز خاص للإبداع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع برنامج متنوّع يضم أكثر من 100 فعاليّة ونشاط، ينطلق في التاسع من الشهر الجاري أسبوع دبي للتصميم الذي يسعى إلى تعزيز مكانة المدينة مركزاً إقليمياً للتصميم والإبداع.

ويضم الحدث الذي ينظم برعاية سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، مجموعة من المعارض والمتاجر المؤقتة والأعمال التركيبية الخارجية المقامة على أرض حيّ دبي للتصميم، بالإضافة إلى باقة فعاليات افتراضية كالمعارض والجلسات الحوارية.

ومن بين أبرز فعاليات أسبوع دبي للتصميم، الذي يستمر حتى 14 الجاري، سوق أسبوع دبي للتصميم، بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي، وهي مبادرة تسوّق جديدة تقدم للزوار تشكيلة منتقاة بعناية لمنتجات أبرز الحرفيين والمبدعين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة العاملين في دبي، إذ قدمت الهيئة منحاً للأعمال الصغيرة بهدف المشاركة في هذه التظاهرة.

أما معرض التصميم المفاهيمي «مستقبل الأشياء»، الذي يقدمه معرض «داون تاون ديزاين»، فيسلط الضوء على أعمال ومشروعات استكشافية لمجموعة من مصممي الديكور والمعماريين العاملين في الشرق الأوسط، ليبرز تطوّر التفكير التصميمي بالمنطقة.

بينما يقدم معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 50 مشروعاً متميزاً في مجال الابتكار ذي الأثر الاجتماعي في المنطقة، مع تركيز مبتكريها من الخريجين على إيجاد الحلول التي من شأنها جعل العالم مكاناً أفضل.

مشروعات

في نسخة هذا العام، يُفرد أسبوع دبي للتصميم حيزاً خاصاً لتسليط الضوء على المجتمع الإبداعي المحلي من خلال معرض المصممين الإماراتيين الذي سيقدم أعمالاً لـ20 مبدعاً تبرز ثقافة المنطقة.

كما سيقدم مهرجان العمارة في حي دبي للتصميم 40 مشروعاً إقليمياً نالت الاعتماد الرسمي للممارسات المعمارية الصادرة عن المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين (ريبا). هذا بالإضافة إلى مجموعة من المعارض متعددة التخصصات والمبادرات التي تقدمها مؤسسات وجهات دوليّة. وسيكون زوار أسبوع دبي للتصميم، الذي ينظم بدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي وشركة «أ.ر.م. القابضة»، على موعدٍ مع 25 عملاً تركيبياً موزعة في أماكن مختلفة من حي دبي للتصميم، ومنها: العمل المكلّف من معرض أبواب بعنوان «فاتا مورغانا» للمصمم العراقي هوزان زنكنه؛ كما سيزاح الستار عن العمل الفائز بجائزة أشغال مدينيّة 2020، والتي تقام بدعم من «أ.ر.م. القابضة»، وهو عبارة عن تجربة تسوّق جديدة في الهواء الطلق بعنوان «بسطة» من إبداع المهندستين المعماريتين الإماراتية ريما المهيري والسعودية لجين العتيق.

أما برنامج الصنّاع في أسبوع دبي للتصميم، فيقدم طيفاً من الأنشطة العملية التي تستهدف كل الشرائح العمرية والمستويات في صناعة الجلود والتطريز والروبوتيات والقطع بالليزر، وتتيح للمشاركين فرصة اكتشاف أساليب ابتكارية وتقنيات ومجموعة واسعة من المواد، من الخيط إلى الخشب. وسيُتاح للمتخصصين والأكاديميين المهتمين بمجال التصميم الانضمام إلى مجموعة من الدروس التخصصية التي يستضيفها استديو ري إيربان، وتهدف إلى الارتقاء بالمهارات العملية والمهنية للشركات الصغيرة والمتوسطة والموظفين المُستقلين والمبدعين الطموحين.

وسينظم برنامج عطلة نهاية الأسبوع مجموعة من الأنشطة الموجّهة للعائلات والأطفال فوق عمر الخمس سنوات، بغض النظر عن مستوى مهاراتهم، إذ يتيح لهم متحف «أولي أولي» للأطفال الإبداع باستخدام الطين وتجربة عجلة الخزّاف، والتعرّف الى قوّة الصباغ النباتية، بالإضافة لبناء برجهم المعماري الخاص. كما يمكن للأطفال الزائرين الانضمام إلى جولة ينظمها «غلف فوتو بلس» في أرجاء الفعاليّة بهدف صقل مهاراتهم في التصوير الضوئي. ولمحبي الزراعة منهم، يستطيع الأطفال تجربة زراعة بذور شجرة الغاف. وستدير الأنشطة مجموعة من المصممين المستقلين والمبدعين والأعمال الصغيرة، إذ سيلتزمون بالإجراءات الصحية والتدابير الوقائية اللازمة.

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ابتكار

تنطلق فعاليات النسخة السادسة من معرض الخريجين العالمي هذا العام مع أبرز مشروعات الخريجين في مجال الابتكار ذي الأثر الاجتماعي. ويركّز المعرض الذي ينظم افتراضياً على القضايا الأكثر شيوعاً بين الخريجين من جميع أنحاء العالم، والتي تمّ تحديدها من خلال استلام عدد قياسي لطلبات المشاركة تجاوز الـ1600 من 270 جامعة في 60 دولة، بزيادة 30% على طلبات العام الماضي، وضمت جامعات عريقة كهارفرد ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا وكلية لندن الإمبراطورية، بالإضافة للعديد من الجامعات في الدول النامية. ومع تمثيل للمرة الأولى من بلدان كإندونيسيا والسلفادور وعمان، سيكون المعرض في دورة 2020 الأكثر تنوّعاً على المستوى العالمي حتى الآن. وإدراكاً منه للتحديات الراهنة التي تواجه قطاع التصميم، يتيح معرض «داون تاون ديزاين»، هذا العام، للمعماريين ومصممي الديكور الداخلي والمتحمسين الفرصة لإعادة التواصل - رقمياً هذه المرة - مع المشهد المزدهر لقطاع التصميم المعاصر.

برنامج عطلة نهاية الأسبوع يضم مجموعة من الأنشطة الموجّهة للعائلات.

معرض التصميم المفاهيمي «مستقبل الأشياء» يقدمه «داون تاون ديزاين».

خبراء وأسماء بارزة

يطل برنامج الجلسات الحوارية لأسبوع دبي للتصميم، افتراضياً هذا العام، ويستضيف خبراء وقادة في قطاع التصميم لمناقشة موضوعات تسلّط الضوء على الهيكليات والحلول البديلة الناشئة التي يمكن للمصممين التعلّم منها، بهدف الوصول إلى واقع جديد انطلاقاً من الاضطرابات العالمية التي أثّرت في مختلف المجتمعات والقطاعات.

وستنظم سلسلة حوارات مرافقة لمهرجان العمارة في حي دبي للتصميم، مع التركيز على موضوعات تلعب دوراً محورياً في صناعة التصميم اليوم. وسيستضيف برنامج المنتدى من «داون تاون ديزاين»، مجموعة من أبرز الأسماء في مشهد التصميم الإقليمي والدولي ممن سيسلطون الضوء على منظومة القيم الجديدة التي نشأت بفعل الجائحة، ومنهم: المصممة ألين أسمر دامان، والصحافي المتخصص بالتصميم ماكس فريزر، والمعماري الهندي نورو كريم، بالإضافة الى العديد من الأسماء.

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عملاً تركيبياً موزّعة في أماكن مختلفة من حي دبي للتصميم.

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