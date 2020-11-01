من الجونة.. ليلى علوي بإطلالة شبابية في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: تألقت الفنانة ليلى علوي في أحدث ظهور لها بإطلالة حيوية تميزت بألوانها المبهجة. ارتدت ليلى فستاناً طويلا، باللون الأبيض، مزيناً ورد تركوار باللوني الأبيض والأسود، ونسقت معه حزم عند الخصر ممزوج بالعديد من الألوان. تركت ليلى شعرها منسدلا على الجانبين، واعتمدت مكياجا كشمير فاتح أبرز ملامحها الرقيقة.

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