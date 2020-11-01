الطاعون المنسي.. دراسة تزف بشرى بشأن القضاء على السُل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

زفت دراسة جديدة بشرى سارة بشأن امكانية القضاء على الطاعون المنسي أو وباء السل الذي قتل العديد من الأشخاص حول العالم.

وظهر وباء السل منذ العصور القديمة، وإذا ما لم يتم تسخير الاستراتيجيات الفعالة لآفة السل العالمية، سيظل المرض منتشرا كوباء لا ينتهي في العديد من مناطق العالم.

على الرغم من أن مرض السل قد تراجع في عام 2020 بسبب ظهور كوفيد-19، إلا أنه لا يزال سببًا لا هوادة فيه لعدوى الجهاز التنفسي، ويكلف المرض 10.4 مليار دولار سنويا، وهو عبء على بعض أفقر دول العالم، وفقا لموقع " medicalxpress".

ويقول خبراء في منظمة الصحة العالمية، إن أشكاله المقاومة للأدوية المتعددة ليست فقط عقبات هائلة أمام الرعاية الفعالة لمرض السل والوقاية العالمية، بل تشكل تهديدا مستمرا للأزمة والأمن الصحي.

وحددت الوكالة هدفًا طموحًا يتمثل في إنهاء أوبئة السل في البلدان الأكثر تضررًا بحلول عام 2030، والقضاء على المرض تمامًا هو أحد الأهداف الصحية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وإدراكًا للحاجة الملحة للسيطرة على المرض، أجرى تعاون دولي للباحثين في لندن وبكين سلسلة من دراسات النمذجة الرياضية لتحديد ما إذا كانت العديد من لقاحات السل المبتكرة توفر فرصًا جديدة لمكافحة السل.

أعضاء الفريق البحثي من كلية لندن للصحة والطب الاستوائي والمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حيث يقول خبراء الصحة العامة من جميع أنحاء العالم إن الوقت جوهري لبدء المهمة الهائلة لكبح جماح مرض السل.

في مجلة Science Translational Medicine ، أكد الباحثون أنه مع "أكثر من 10 ملايين حالة إصابة بالسل على مستوى العالم سنويًا ومتوسط انخفاض معدل الإصابة السنوي الحالي بنسبة 1.8 بالمائة فقط، هناك حاجة ماسة إلى أدوات مثل اللقاحات، الهدف كما يقولون، هو تسريع التقدم نحو هدف منظمة الصحة العالمية في القضاء على السل.

كتب ريبيكا سي هاريس، المؤلف الرئيسي لتحليل النمذجة وعالم في مجموعة نمذجة السل ومركز النمذجة الرياضية بقسم الأمراض المعدية في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي: "يوجد حاليًا 14 لقاحًا مرشحًا لمرض السل في طور التطوير السريري مع إمكانية وجود خصائص ومؤشرات للقاح متنوعة".

من بين اللقاحات في طور التطوير تلك التي تمنع المرض ونوع آخر يمنع العدوى، في حين أن هذا قد يبدو وكأنه اختلاف دلالي، فمن المهم ملاحظة أن مرض السل هو مرض معقد يتميز بمراحل نشطة وكامنة، ويمكن أن يكون للسل فترات كمون تدوم مدى الحياة، يمكن أن يؤدي أي انخفاض في المناعة إلى اندلاع العصيات المعدية - المتفطرة السلية - إلى الحالة النشطة.

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لقاحات الوقاية من المرض فعالة بعد الإصابة.. بينما لقاحات الوقاية من العدوى فعالة قبل الإصابة.

أُطلق على أحد اللقاحات المرشحة التي تهدف إلى الوقاية من المرض اسم M72 / ASO1E وهو أحد منتجات شركة الأدوية العملاقة GlaxoSmithKline ومطور لقاح السل غير الربحي Aeras ، أظهرت الدراسات أنه يثير استجابات مناعية قوية في مجموعة من السكان، بما في ذلك الأشخاص المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية.

لقاحات السل الأخرى التي تعمل بشكل جيد قبل الإصابة هي قيد التطوير في الصين، ومع ذلك، أشارت هاريس وزملاؤها إلى أن "الأسئلة المهمة لا تزال قائمة" فيما يتعلق بالتأثير المحتمل على مستوى السكان لنوعين مختلفين من لقاحات السل.

على سبيل المثال، هناك إجماع في المؤلفات العلمية على أن لقاحات الوقاية من المرض من المرجح أن توفر تأثيرًا أكبر وأسرع من لقاحات الوقاية من العدوى، على الرغم من هذا الاعتقاد، أكدت هاريس وزملاؤها أن "هناك نقصًا في التحقيق في التأثير النسبي للقاحات الفعالة للوقاية من العدوى مقارنة بالوقاية من المرض في استراتيجيات التطعيم للمراهقين / البالغين".

لجمع الإجابات، قام الباحثون في لندن وبكين بنمذجة تأثير لقاحات السل الافتراضية في ثلاث دول ذات عبء ثقيل: الصين وجنوب إفريقيا والهند، بالإضافة إلى ذلك، قاموا بإنشاء نماذج انتقال أخذت في الاعتبار التركيبة السكانية المحددة المتعلقة بالعمر والبيانات الوبائية من كل بلد من البلدان.

وكتبت هاريس: "قمنا بتنويع فعالية اللقاح للوقاية من العدوى أو المرض، في جميع الظروف، أشارت النتائج إلى أن اللقاحات التي تمنع المرض في السكان المصابين بالسل سيكون لها أكبر الأثر بحلول عام 2050."

على الرغم من وجود 14 لقاحًا من لقاح السل قيد التطوير ، فقد تمت الموافقة على لقاح واحد فقط من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية - وبقية العالم - منذ ما يقرب من 100 عام، يُعرف هذا التدخل باسم لقاح BCG ، وهو اختصار لـ Bacille Calmette-Guérin. ، تم تطويره على مدار 13 عامًا (1908 إلى 1921) من قبل علماء البكتيريا الفرنسيين ألبرت كالميت وكاميل غيران.

يوفر لقاح BCG حماية قوية ضد السل عند الأطفال ولكنه ليس بنفس الفعالية في حماية البالغين من مرض السل الرئوي، لهذا السبب يبحث العلماء عن حلول.

حتى مع اندلاع جائحة كوفيد-19 وسرعان ما أودى بحياة أكثر من مليون شخص، حافظ السل على صدارة الفيروسات المميتة باعتباره أكبر سبب لوفيات البالغين على هذا الكوكب، مما أسفر عن مقتل حوالي 1.4 مليون شخص سنويًا.

في عام 2019، وهو أحدث عام للإحصاءات الكاملة، كان لدى 30 دولة أعباء عالية من السل، وشكلت 87 بالمائة من الحالات الجديدة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأظهرت بيانات المنظمة كذلك أن ثماني دول تمثل ثلثي العدد الإجمالي، حيث تتصدر الهند العدد، تليها إندونيسيا والصين والفلبين وباكستان ونيجيريا وبنغلاديش وجنوب إفريقيا.