راقصة مفاجأة عيد الميلاد: "كان بالترتيب مع مراته.. ومبسوطة بردود الفعل"

علاقات و مجتمع

مقطع قصير لعدة دقائق معدودة، رصد أجواء عيد ميلاد أعدته إحدى الزوجات لزوجها، لكنها فاجأته بهدية غير متوقعة، بعدما أحضرت له صندوق كبير، حمل بداخله راقصة أحيت عيد الميلاد على طريقتها الخاصة.

وسرعان ما انتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت عليه ردود الفعل بين الساخر، والمستنكر لفعل الزوجة التي غلبت فطرة غيرتها وأحضرت راقصة بنفسها لزوجها، وقسم ثالث ركز تعليقاته على التساؤل عن هوية الراقصة.

الراقصة تعلق: بقالي 4 سنين في مصر

من جانبها علقت الراقصة الروسية، ديانا أليكس، صاحبة المقطع، لـ "هُن" إنها سعيدة بردود الأفعال، وبالمفاجأة التي أعدت لها بصحبة زوجة صاحب عيد الميلاد.

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وتابعت "ديانا": "أنا بقالي 4 سنين في مصر بحي حفلات، وبعرف أتكلم عربي كويس".

مدير أعمال الراقصة: حاجة مش غريبة

من جانبه، قال أحمد أبو العلا، مدير أعمال الراقصة الروسية، وصاحب فكرة صندوق الهدايا، إنه تشاور كثيرًا معها وبترتيب من زوجة صاحب عيد الميلاد حتى توصل لتلك الفكرة: "حاجة جديدة ومفاجأة حلوة".

وأضاف خلال تعليقه لـ"هُن": "فكرة إن واحدة تجيب لجوزها رقاصة حاجة عادية، زيها زي وجود رقاصة في الفرح أو حفلة، فكدة كدة ليها تواجد، وستات كتير بتطلب رقاصة في حفلات".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف حول حرص زوجة على إهداء زوجها هدية خاصة في عيد ميلاده، واهتمت بأن تكون الهدية لشيئ يعشقه الزوج.

ويظهر في الفيديو هدية الزوجة لزوجها والتي كانت عبارة عن علبة هدايا كبيرة وحينما فتحها الزوج وجد فيها راقصة وقامت بالرقص له وقال الزوج "أنا هدخل معاها وبعدين هاجي لكم".

وطالب الزوج بمجرد رؤيته الهدية بإخراج الراقصة فورًا من علبة الهدايا قائلًا: "طلعوا الست الغلبانة المحبوسة دي".

وقالت له الراقصة التي كانت تتحدث بلكنة أجنبية "سنة حلوة يا جميل" وقبل الزوج يدها وتبادلوا القبلات ثم رقصت معه على موسيقى الأغاني.